Сына скандального украинского судьи разыскивают из-за убийства: появились резонансные детали

Из-за ссоры решил совершить умышленное убийство

Во время празднования Нового года сын скандального судьи ОАСК Евгения Аблова, по информации правоохранителей, совершил убийство. Суд постановил задержать Ивана Аблова по подозрению в умышленном убийстве.

Об этом стало известно из судебного реестра. Досудебное расследование установило, что Иван Аблов праздновал Новый год в дачном коттедже вместе с компанией и употреблял алкоголь.

Между его знакомым и подозреваемым периодически возникали споры и толкотня, связанные с взаимными оскорблениями и унижением. Аблов на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений" решил совершить умышленное убийство.

Он взял кухонный нож и в состоянии алкогольного опьянения нанес один удар в грудную клетку своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте. После этого он скрылся с места преступления.

Уголовное производство было открыто 1 января, а уже 4 января – Аблову сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В базе МВД дата исчезновения указана 5 января и город Белгород-Днестровский в Одесской области.

База МВД – Иван Аблов

В постановлении говорится, что место его пребывания неизвестно, поэтому подозрение в отношении сына вручили его отцу Евгению Аблову.

Ивана Аблова по ходатайству следователя постановили задержать, ведь он потенциально может повлиять на свидетелей, а также скрыть или уничтожить еще не обнаруженные доказательства преступления. Отмечается, что все свидетели еще не опрошены.

Ранее "Телеграф" писал, что Евгений Аблов фигурирует в уголовном производстве по так называемому делу "Пленок Волка". Председатель ОАСК Павла Вовка, Аблова и ряд лиц подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.