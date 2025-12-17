Начинала свой путь с эротических фильмов: история "матери" Wi-Fi и Bluetooth Геди Ламар (фото)

Изобретением австрийско-американской актрисы Ламар пользуется каждый

Хэди Ламар была одной из самых ярких звезд Голливуда 1940-х годов. Ее лицо украшало обложки журналов, а зрители приходили на ее фильмы тысячами. Мало кто догадывался, что за блеском кинозвезды скрывалась еще и ученый, чья работа позже изменила современные технологии.

Вместе с пианистом Джорджем Антейлом Хэди создала систему, которая могла скрывать радиосигналы и защищать управляемые торпеды во время войны. Тогда о ее изобретении почти никто не узнал и она не получила за него вознаграждения. Только спустя время мир оценил значение этой разработки. Подробнее о жизни женщины написал "Телеграф".

Звезда кино и тайная изобретательница: история женщины, за свое изобретение не получившей и копейки

Настоящее имя Хеди Ламар — Хедвига Ева Мария Кислер. Она родилась в Вене. Ее отец был банкиром из еврейской семьи из Львова, мать — из Будапешта. Девушка посещала театральную школу и рано начала сниматься в кино. Первую известную роль получила в 1933 году в чехословацко-австрийском фильме "Экстаз". В ленте снималась сцена обнаженного купания и первая в кино имитация оргазма, которая вызвала большой резонанс и запрет фильма в некоторых странах.

Геди Ламар в молодости

Скандальный фильм "Экстаз"

В 1933 году после громкого дебюта родители выдали Хэди замуж за австрийского миллионера Фридриха Мандля. Брак оказался неудачным. Через четыре года она сбежала от мужа, подсыпав снотворное горничной, и отправилась из Лондона в Нью-Йорк на пароходе "Нормандия". В США девушка взяла псевдоним Хэди Ламар и подписала контракт со студией Metro-Goldwyn-Mayer.

Голливудская карьера Хэди была успешной. Она снялась в более чем 30 фильмах, среди которых "Алжир" (1938), "Леди в тропиках" (1939), "Тортилья-Флет" (1942), "Опасный эксперимент" (1944) и "Самсон и Далила" (1949). Последний раз на экране она появилась в 1958 году в телефильме "The Female Animal".

Кадр из фильма "Леди из тропиков"

У Ламара было шесть браков и трое детей. В 1966 году ее попытка вернуться на киноэкран не удалась из-за кампании травли. Ей также нанесла вред фальшивая автобиография "Экстаз и я", содержащая вымышленные утверждения о ее жизни. Она подала иск и заявила: "Эта книга разрушила мою карьеру и мою жизнь".

Фотография актрисы во взрослые годы

Хеди Ламар занималась и другими изобретениями. Она создала светофор, капсулу для газированных напитков и участвовала в строительстве горнолыжного курорта. Самым важным ее вкладом в науку осталось изобретение в сфере беспроводной связи. Технология скачкообразного изменения частоты, которую она разработала вместе с Джорджем Антейлом, позже стала основой современных средств коммуникации, включая Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Это изобретение было важным для военных, в частности, оно помогало управлять торпедами.

Актриса умерла 19 января 2000 года в Орландо, Флорида, в возрасте 85 лет. Согласно ее завещанию, прах развеяли в Австрии, в Венском лесу. После смерти Хэди Ламар включили в Зал славы национальных изобретателей США, а ее назвали матерью беспроводной связи.

