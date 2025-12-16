Убийство могло быть не единственным: что выяснили о пистолете, из которого застрелили Парубия (фото)

Экспертизы подтвердили: смертельный выстрел в Парубия произвели из пистолета, найденного в тайнике

Служба безопасности Украины разыскали оружие, из которого был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий во Львове. По мнению ведомства, оружие планировали использовать для других заказных убийств.

Что нужно знать:

Пистолет Макарова нашли в тайнике в лесной местности

На пистолете нашли ДНК подозреваемого

По данным СБУ, оружие готовили для других заказных убийств.

Подробности о находке рассказали в СБУ. Это пистолет Макарова с глушителем. Находился он в тайнике, который злоумышленник обустроил после нападения.

Укрытие оружия

По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета произошел смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера. детали из сообщения СБУ

Пистолет был замотан в пакет

Пистолет, из которого убили Парубия

Сообщается, что то, как убийца обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" российскому куратору, попало на видео. Пистолет, по мнению СБУ, планировали использовать для других заказных убийств на территории Украины. Как отмечается в сообщении, следствие установило, что именно "этот фигурант выполнил заказ российских спецслужб на ликвидацию нардепа".

Убийство Андрея Парубия

Киллер подстерегал нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия на улице Ефремова во Львове 30 августа. Убийца произвел несколько выстрелов и скрылся. Киллеру заказали убить украинского политика, известно, что он выбрал Парубия, знал, где он часто бывает.

Личность предполагаемого убийцы установили и задержали Михаила Сцельникова при попытке бежать за границу в Хмельницкой области. Ему сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о госизмене и посягательствах на жизнь народного депутата Украины. Расследование установило – фигурант оправдывал российское нападение и отрицал преступления россиян.

За это он получил еще одно подозрение. В общем, до убийства Парубия он также мог передавать россиянам информацию о перемещении сил обороны и не только. Известно, что сын Сцельникова пропал без вести при обороне Украины, но отец с ним не общался долгие годы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сцельников признался в содеянном и хочет, чтобы его обменяли в РФ. Мотивирует тем, что хочет найти тело пропавшего сына.