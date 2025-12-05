Только зарплата и съемная квартира: чем живет прокурор из Харькова, чьи фото нашли на Onlyfans

Прокурор Карапетян обратилась в полицию, заявив о сливе интимных фото ради мести

В Харькове накануне разразился скандал с эротическим подтекстом. В региональных соцсетях распространяли информацию о том, что прокурор Новобаварской окружной прокуратуры Луиза Карапетян якобы имеет аккаунт на платформе OnlyFans. Публиковались фото и видео интимного характера.

В Харьковской областной прокуратуре было назначено служебное расследование для проверки всех обстоятельств. Также подчеркнули, что Луиза Карпетян обратилась в полицию, ведь, согласно ее заявлению, распространил фото и видео с ней бывший бойфренд, пытаясь отомстить. В ЕРДР внесли данные по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Что известно о Луизе Карапетяне

Луиза Карапетян до 2022 года работала в Волчанской прокуратуре, после полномасштабного вторжения стала прокурором Харьковской областной прокуратуры. В 2024 году подавала документы на работу детективом в НАБУ.

Декларация Карапетян свидетельствует — женщина не замужем, живет на съемной квартире и ценного имущества не имеет. Из доходов указана помощь для внутриперемещенных лиц в сумме 4000 грн за 2024 год, выплата профсоюза прокуратуры и заработная плата.

Напомним, сама платформа OnlyFans в Украине не запрещена и доступна, но законность деятельности зависит от контента, создавая "серую зону" для моделей, выставляющих там фото и видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гендиректор "Укрпочты" предложил создать тариф "Эскорт" в честь модели OnlyFans. Речь идет о не очень ценной услуге.