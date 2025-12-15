Звезду Голливуда с женой обнаружили мертвыми. Чем они прославились и что известно об убийце

По подозрению в убийстве никого не задержали

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 декабря. По предварительным данным, пару мог убить их сын Ник Райнер.

Что нужно знать:

Райнер известен по фильмам "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и других

Признаков насильственного проникновения в дом супругов нет

СМИ со ссылкой на источники в полиции пишут, что пару мог убить их сын, однако эти данные не подтверждены

Как пишет PEOPLE, по данным нескольких источников, общавшихся с членами семьи, родителей мог убить сын, однако официальных подтверждений этой информации нет. Известно, что полиция допросила 32-летнего Ника.

Роб Райнер и его жена Мишель Сингер

Отмечается, что 14 декабря около 15:30 пожарную службу Лос-Анджелеса (LAFD) вызвали в дом для оказания медицинской помощи. По прибытии они обнаружили мертвыми 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.

С глубокой печалью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы разбиты горем из-за этой внезапной потери и просим вас сохранить конфиденциальность в это невероятно тяжелое время, — сказал представитель семьи

По данным Los Angeles Times, полиция расследует смерть Райнеров как убийство. Источники в полиции подтвердили, что по этому поводу допрашивают одного из членов семьи. Признаков насильственного проникновения в дом нет, добавили собеседники из правоохранительных органов.

В настоящее время управление полиции Лос-Анджелеса не разыскивает никого как подозреваемого или как интересующего человека… и мы не будем этого делать, пока не проведем расследование и не будем двигаться дальше, — отметил главный детектив полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон

Роб и Мишель Райнер

Ник Райнер имел проблемы с наркотиками

В интервью журналу PEOPLE в 2016 году Ник рассказал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью. Проблемы начались еще в подростковом возрасте и привели к жизни на улице. Тогда же он сказал, что "уже давно дома и привык к Лос-Анджелесу и пребыванию среди семьи".

Ник Райнер

Боб Райнер умер — что о нем известно

50 лет американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Роб Райнер был связан с Голливудом. Он начал карьеру в кино, сыграв Майкла "Мьюка" Стивика в культовом ситкоме "Все в семье" (выходил с 1971 по 1979 год).

Роб Райнер, 1970 год

Позже Роб Райнер стал режиссером ряда фильмов, получивших популярность — "Когда Гарри встретил Салли", "Принцесса-невеста" и "Это спинномозговая пункция". В 1986 году Райнер экранизировал рассказ Стивена Кинга "Тело", сняв триллер "Останься со мной".

Вместе с Джеком Николсоном и Томом Крузом в 1993 году Райнер был номинирован на "Оскар" за фильм "Несколько хороших парней". Однако награду отдали вестерну Клинту Иствуду "Непрощенный".

С 1971 года Роб 10 лет состоял в браке с актрисой Пенни Маршалл, снимавшейся в фильме "Лаверна и Ширли". На съемочной площадке фильма "Когда Гарри встретил Салли" Райнер познакомился с фотографией Мишель Сингер. Пара вышла замуж в 1989 году.

Роб Райнер и Пенни Маршалл

Роб Райнер и Мишель Сингер

Мишель занималась продюсированием фильмов, снимавших Роб в течение последних 10 лет.

