Мужчина подорвал три гранаты в подъезде: все, что известно о взрывах в Одессе

Событие произошло в среду вечером, 3 декабря

В одной из квартир в многоэтажке по улице Князя Владимира Великого в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Количество пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия работают правоохранители и медики. Об этом сообщает областная полиция.

Местные паблики информируют, что мужчина взорвал три гранаты в подъезде дома между 7 и 8 этажами.

Перед этим мужчина якобы пытался ворваться к людям в квартире. Сам потенциальный подрывник ранен. В сети публикуют его вероятное фото в машине скорой.

Пострадавший в карете скорой

На видео показано, как медики экстренных служб транспортируют пострадавшего на каталке.

Также показали, как увезли женщину, получившую контузию.

Напомним, "Телеграф" писал, как в Шептицком Львовской области нетрезвый местный житель взорвал гранату в собственной квартире, в результате чего получил травму руки. В момент инцидента в соседней комнате спали его жена и несовершеннолетний ребенок. Родственники злоумышленника чудом не пострадали.

Также напомним, как в Пересыпском районе Одессы мужчина пришел в гости к знакомым, где получил гранату и выдернул чеку. Одессит, который вызвал взрыв, получил травму ноги и был госпитализирован в больницу. Пострадавший в результате взрыва супруги также были доставлены в больницу для осмотра, однако их травмы оказались несерьезными.