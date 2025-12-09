Толкали о стены и били всем, что попадалось: новые подробности избиения артистов ансамбля "Гуцулия"

Троим нападающим уже вручили подозрения

В ночь на 8 декабря на заправке во Львовской области группа людей избила артистов ансамбля "Гуцулия". Молодые люди ворвались к членам коллектива в автобус, а затем напали на водителя и музыкантов. Семь человек получили травмы.

Что известно:

На артистов "Гуцулии" напали, когда они возвращались из благотворительного тура из-за границы

Нападавшие ворвались в автобус и кричали, чтобы их "везли в Польшу", затем спровоцировали драку с водителем и артистами

Троим нападавшим полиция уже вручила подозрение, а четвертый скрывается от следствия

Артисты поделились новыми подробностями нападения. Об этом рассказано в материале "Суспильне".

Нападение на ансамбль "Гуцулия" — известны появились новые детали

Нападение на ансамбль "Гуцуліия" произошло на заправке в городе Шептицкий Львовской области. В автобус, в котором находились артисты, ворвались несколько молодых людей, выкрикивая: "Везите нас в Польшу".

На артистов "Гуцулии" напали во Львовской области

Водитель попытался успокоить их и объяснил, что это не рейсовый автобус, а частный транспорт, на котором коллектив возвращался с гастрольного тура.

Четверо молодых людей вышли из автобуса, подошли к водителю, и один из них ударил его головой. В результате у водителя пошла кровь из носа.

Новые детали нападения на артистов "Гуцулии"

Главная администраторка ансамбля Лилия Дземан рассказала, что нападавшие действовали по схеме: выбирали одну жертву и вчетвером нападали на нее. Однако артисты старались защищаться и помогать друг другу, не проявляя наступательной агрессии.

Артист балета Юрий Нанивский отметил, что во время остановки отошел купить кофе, но услышал крики и увидел, как нападают на водителя и его коллег. Он поспешил на помощь и получил травму — перелом пальца со смещением.

Они били всем, что попадалось. Толкали о стены, падали бутылки. Это чудо, что ни у кого нет порезов головы или рук, ведь было много стекла. У меня — перелом пальца со смещением Юрий Нанивский

В результате нападения пострадали шесть участников коллектива и один водитель.

В результате драки травмы получили семь человек

Согласно данным полиции, троим нападавшим уже вручили подозрения, а четвертый скрывается от следствия. Подозрение вручили его отцу.

Известно, что двоим нападавшим по 21 году, а другим — 17 и 18 лет. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест. В отношении остальных возможных участников нападения в суд также направлено соответствующее ходатайство.

Нападавших на артистов "Гуцулии" было четверо

