В Австралии теракт на пляже, много погибших: одного из стрелков обезвредили голыми руками (фото, видео)
На месте происшествия работают экстренные службы
В австралийском городе Сидней двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже Бонди-бич во время празднования еврейского праздника Хануки. В результате есть большое количество жертв и пострадавших.
Что нужно знать
- Погибли десять человек, включая одного из стрелков
- В сети показали видео, как безоружный человек отбирает оружие у одного из стрелявших
- Это нападение стало самым смертоносным случаем стрельбы в стране со времен теракта в Порт-Артуре.
Согласно информации BBC, полиция подтвердила гибель 10 человек, включая одного из стрелков. Второй нападавший находится в критическом состоянии. Также ранения получили 13 человек, в том числе двое полицейских.
Очевидцы происшествия говорят, что двое людей в чёрной одежде, находясь на парковке у пляжа, целенаправленно стреляли по людям. Стрельба продолжалась около 10 минут.
Также в сети показали видео на котором видно, как безоружный человек отбирает оружие у одного из стрелявших.
Фото одного из стрелков:
Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что инцидент "шокирует и вызывает тревогу", и что на месте происшествия работают экстренные службы, стремящиеся спасти жизни. Полиция сообщила, что число жертв, как ожидается, изменится, и призвала людей избегать этого района. Об этом пишет Sky News.
"Я видел по меньшей мере десять человек на земле и кровь повсюду", — рассказал журналистам очевидец событий, 30-летний местный житель Гарри Уилсон.
Стоит добавить, что 14 декабря — первый день празднования Хануки, праздника, отмечаемого евреями по всему миру.
Это нападение стало самым смертоносным случаем стрельбы в стране со времен теракта в Порт-Артуре. В 1996 году 35 человек погибли и десятки получили ранения, когда одинокий вооруженный человек открыл огонь в историческом месте на Тасмании.
