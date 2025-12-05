За убийство сына вице-мэра Харькова задержаны студент и бывший таможенник: один из подозреваемых связан с бизнес-империей Рынжука

Подозреваемых в убийстве 21-летнего Данила – сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина – суд направил под временный арест. Будут сидеть подельники в украинском СИЗО до экстрадиции в Австрию.

Сегодня, 5 декабря, Киевский районный суд города Одессы принял решение о мере пресечения для 19-летнего студента и 46-летнего бывшего таможенника, подозреваемых в убийстве Кузьмина-младшего. Пока известно, что злоумышленники насильно затащили Данила в машину, закрыли его там на четыре часа, настаивая на переводе средств с крипторасчета. После достижения желаемого мужчину облили бензином и подожгли, что привело к его гибели.

В официальных сообщениях нет данных подозреваемых. Вместо этого медиа раскрыли личности злоумышленников. Они предполагают, что в паре работали 19-летний Богдан Рынжук, учившийся с Кузьминым-младшим в одном из университетов Вены, и 46-летний Александр Агоев. Оба задержаны в Одессе, куда они сбежали из Австрии сразу после расправы. При себе у них было 90 тыс. долларов США, что подтверждает версию об опустошенных криптокошельках жертвы.

Богдан Рынжук может быть сыном скандального известного предпринимателя Ивана Рынжука, возглавлявшего "Калиновский рынок" в Черновцах. Он подозревался в масштабных коррупционных и мошеннических схемах, включая взяточничество, "черную касу" и незаконную установку торговых павильонов. Его бизнес-империя охватывала более 20 фирм, в том числе ювелирную компанию "Джемма", а общая стоимость его имущества оценивалась несколько лет назад почти в миллиард гривен. Но в 2015 году Рынжука-старшего суд оправдал.

Иван Рынжук

Кроме того, Богдан Рынжук фигурирует как сын в декларации Олеси Илащук, действующего Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария. До назначения, как писал "Телеграф", она не имела дипломатического опыта, работала в ювелирном и IT-бизнесе, занималась психологией и сексологией, а также была связана со скандалом с компанией "Джемма".

Александр Агоев – в прошлом работал в таможенных органах. В частности, был заместителем начальника таможенного поста – начальником отдела таможенного оформления №1 таможенного поста Аккерман. А впоследствии был начальником управления Одесской таможни.

Во время работы Агоева вместе с главой Одесской таможни Владимиром Передерием подозревали в коррупционных схемах. По данным медиа, чиновники были замечены во взимании "поборов" с водителей грузового транспорта.

Если привлечь к ответственности украинцев, убивших Кузьмина-младшего, будут в Австрии – им светит пожизненное заключение.