Во Львове мужчина зарезал сотрудника ТЦК: погибший был ветераном АТО (фото)

Полиция отчитывается — предполагаемого нападающего нашли по камерам

Во Львове мужчина напал на военнослужащих ТЦК с ножом. Один военный группы мобильного оповещения Галицко-Франковского РТЦК и СП погиб. Его звали Юрий Бондаренко.

Что нужно знать:

О трагедии сообщили в ОК "Запад". Рассказали, что во время установления личности и уточнения военно-учетных документов мужчина внезапно напал на военных. Он ножом ударил в пах военнослужащего, повредив артерию. Из-за этого возникло массивное кровотечение. Другого военного – старшего солдата Василия Малюка – ударил в голову. После нападения злоумышленник скрылся.

Погибший Юрий Бондаренко вернулся в ряды Сил обороны, несмотря на предыдущие ранения и болезни, пишет пользователь Kocc Kazymko. "Погиб хороший человек, ветеран. Он многим помогал. В последнее время был в ТЦК. Вчера его убили. Убили при исполнении служебных обязанностей. Убили не на фронте, а просто посреди города. Львов, тебе должно быть стыдно", — пишет он в посте.

При всех усилиях медиков Юрий Бондаренко погиб из-за массивного кровотечения. Мужчина был ветераном, участником АТО, в ТЦК и СП продолжал службу. В ОК "Запад" отметили, что все действия группы происходили в рамках законных полномочий, фиксировались на видеорегистраторы и осуществлялись в сопровождении правоохранителей.

"Событие во Львове демонстрирует то, что разве определенной части общества уже создает реальные смертельные последствия для военнослужащих, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения. Речь идет не о недоразумениях, не о "плохом диалоге" и не о "конфликте с ТЦК", а о фактическом вооруженном сопротивлении представителям сил обороны", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что злоумышленник уже задержан. Известно, что произошедшее 3 декабря около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японской. Детали нападения также описали: во время оповещения о мобилизации между 30-летним львовянином и военными ТЦК возник конфликт: злоумышленник ударил 37-летнего военнослужащего ножом в ногу и распилил газ в лицо двум другим, после чего скрылся, говорят правоохранители.

Для розыска нападающего привлекли оперативников и следователей. Благодаря камерам нашли его и задержали по ст. 208 Криминального кодекса. Прокуратура открыла уголовное производство за умышленное причинение тяжких телесных повреждений военному при исполнении им служебных обязанностей, что привело к его смерти. Дело расследуется по ч.2 ст.121 и ч.3 ст.350 УК Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

