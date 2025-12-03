"Эскорт" за 30 грн: в честь какой звезды OnlyFans "Укрпочта" хочет назвать тариф (фото)

Эта девушка заработала $95 млн за 28 месяцев

Популярный почтовый оператор "Укрпочта" запускает новый тариф для передачи посылок и документов в пределах одного отделения и прямо сейчас выбирает для него название. Один из вариантов весьма необычный — "Эскорт".

Что нужно знать:

Гендиректор компании Игорь Смелянский вдохновился бешеными заработками модели OnlyFans Софи Рейн

Стоимость услуги — 30 гривен за посылку с сопровождением до получателя

Рассматриваются три варианта — "Эскорт", "Оставляй и забирай" и пользовательский вариант

Об этом в своем Telegram-канале рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он поделился неожиданным источником вдохновения: знаменитой девушкой из OnlyFans Софи Рейн.

Трамп не наш ориентир. Тем более что мира он нам пока не помог достичь. Наш настоящий ориентир девушка из OnlyFans, Софи Рейн, своей неутомимой работой заработавшая $95 млн за 28 месяцев, или $3,4 млн ежемесячно. И главное: люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на "большую зарплату" пишет гендиректор.

Зарплата Софи Рейн

Смелянский предлагает назвать один из тарифов почты — "Эскорт". Многие могли не знать, но в компании есть тариф на отправку посылок и документов, где вы можете передать их в пределах одного отделения, а получатель может забрать всего за 30 гривен.

Для сравнения: оставить вещи в камере хранения УЗ стоит 80–150 гривен в сутки. А у нас 7 дней за 30 гривен, а удовольствие одно и то же. Так что я подумал: а почему бы нам не назвать этот тариф "Эскорт"? Потому что мы фактически сопровождаем вашу посылку, пока она ждет получателя. Самый доступный эскорт на рынке, между прочим пояснил он.

Также Смелянский оставил опрос в своем канале, где люди могут проголосовать за название. Всего есть три варианта:

Тариф "Эскорт"

Тариф "Оставляй и забирай"

Ваш вариант.

Софи Рейн — кто она

21-летняя американская интернет-знаменитость. После увольнения с работы официанткой она создала аккаунт на OnlyFans. В конце 2024 года стала популярна, объявив о своих доходах на платформе, и вскоре после этого основала проект Bop House.

В одном из интервью она заявила, что публикует контент OnlyFans в одиночку, потому что она христианка и девственница.

Софи Рейн. Фото: Instagram / sophieraiin

Аккаунт Рейн в 2024 году стал стоить 10 долларов в месяц. В ноябре того же года она опубликовала фотографию панели управления OnlyFans, заявив, что заработала 43 миллиона долларов за первый год на платформе.

12 декабря 2024 года Рейн и другая создательница контента OnlyFans Айша Софей совместно основали Bop House — дом, где они вместе с другими моделями жили и участвовали в создании контента друг друга для OnlyFans.

Софи Рейн. Фото: Instagram / sophieraiin

Рейн покинула дом в июле 2025 года, чтобы проводить больше времени на своей ферме в Тампе, однако продолжила снимать контент вместе с моделями. В следующем месяце она приняла участие в благотворительном стриме MrBeast, где пожертвовала 1 000 000 долларов.

Софи Рейн. Фото: Instagram / sophieraiin

