В Полтавской области пьяный сержант сбил на обочине двух сестер: стали известны подробности жуткого ДТП

В воскресенье, 30 ноября, около 19:30 на улице Радевича в городе Карловка Полтавской области пьяный сержант полиции, находясь за рулем собственной Hyundai Tucson, наехал на двух несовершеннолетних девушек. Они шли по обочине дороги.

17-летние сестры погибли на месте. "Телеграф" собрал подробности этой ужасающей трагедии.

Погибшие Виктория и Вероника Геращенко учились в местном лицее №4. У девочек есть еще одна единоутробная сестра и обычно везде всегда ходили вместе. В тот несчастный вечер Виолетты с ними не было.

Рождение тройни 17 лет назад стало настоящей сенсацией для Карловки. По этому случаю местные власти подарили молодым супругам, которые в один момент стали многодетными, квартиру. Правда, через несколько лет пара развелась, и мама долго воспитывала тройню одна. Впоследствии у девочек появился отчим, а позже – братик по маме.

В тот вечер девочки возвращались домой из магазина, где работает их мать. Было темно, поскольку уличные фонари в городе не включают ввиду сложной энергетической ситуации.

Невероятно, но Hyundai Tucson с пьяным сержантом за рулем, пересекнув улицу, на большой скорости выехал на ее противоположную обочину, по которой шли несовершеннолетние.

"Они ходили ко мне на работу, так как меньший братик их заболел, температура была, а мне нужно было на работу пойти, они пошли вместо меня. И возвращались уже домой, я с ними буквально за пару минут до этого говорила и все. Я сразу не поверила, в это трудно поверить, я до сих пор не верю, хотя я их видела, я Веронику целовала, она такая холодная", — говорит на камеру "Суспільне Полтава" мама погибших девушек Оксана Геращенко.

Тела девушек обнаружили случайные прохожие. Удар был такой силы, что одежду и вещи отбросило на несколько десятков метров.

"Правоохранитель с места ДТП скрылся, но вскоре вернулся, — сообщила Полтавская областная прокуратура. По предварительным данным, мужчина имел признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины".

Спикер Главного управления МВД в Полтавской области Юрий Сулаев сказал "Телеграфу", что полицейские Полтавщины чрезвычайно возмущены противоправным поступком коллеги и сотрудничают со следствием, проводимым ГБР. А также приносят свои искренние соболезнования близким и родным погибших.

По словам Юрия Сулаева, подозреваемого в совершении тяжелого ДТП задержала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. На место трагедии выезжало областное руководство МВД. Доказательную базу собирали специалисты областной криминалистической лаборатории.

Руководство полиции Полтавщины инициировало служебное расследование.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек). Это наказывается лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры. Возглавляет группу руководитель ведомства Евгений Гладий, что указывает на чрезвычайную важность дела.

