Принимал наркотики? Бывший продюсер Винника раскрыл причины неадекватного поведения сбежавшего певца

Вспомнил историю о чеченцах, якобы преследовавших артиста

Известный украинский продюсер Вадим Лисица заявил, что у сбежавший из Украины певец Олег Винник принимал наркотические вещества.

Что нужно знать:

Вадим Лисица утверждает, что Винник до полномасштабной войны вел себя странно и непредсказуемо

По его словам, их совместная работа имела контрпродуктивные периоды

Продюсер вспомнил эпизод с чеченцами, которые якобы охотились на артиста

В свежем интервью OBÓZ.UA Лисица рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину "властелин волчиц" имел привычки, делавшие его поведение нестабильным и непредсказуемым.

Что произошло с Винником? Честно говоря, не могу знать наверняка, но мне кажется, что уже за полгода до полномасштабного вторжения господин Олег находился в состоянии измененного сознания под воздействием определенных веществ. Поэтому его поступки того времени, на мой взгляд, были неадекватными, и оценивать их сложно. Когда человек действует неадекватно, это вопрос уже к специалистам, которые определяют степень такой неадекватности. Вадим Лисица

Вадим Лисица

До полномасштабной войны мужчины работали вместе и, по словам продюсера, у него с Винником были как продуктивные периоды, так и не очень, и даже "контрпродуктивные". По мнению Лисицы, это было связано именно с наркотическими веществами.

Я это наблюдал и могу строить предположения о причинах его поведения. Насчет того, как он выезжал за границу, сказать не могу, так как не видел этого лично. Под одеялом или нет – тоже не знаю Вадим Лисица

"Охота" чеченцев на Олега Винника

В августе 2025 года украинский продюсер Сергей Перман заявил, что сбежавший в Германию исполнитель ходил по улицам с охраной и заявлял, что он, как "самая большая звезда Украины", является целью номер один для российских вояк, чеченцев, и даже самого Кремля. Это подтверждает и сам Лисица, который говорил с Винником 25 февраля 2022 года по телефону.

Я спросил, как у него дела, где он, нужна ли помощь. Он кричал в трубку, что не может сказать, где находится, потому что его якобы ищут чеченцы и сейчас они его убьют. Эта история о чеченцах, которые якобы хотят его поменять на Полтавскую или Херсонскую области, выглядела очень абсурдной, но я ее слышал Вадим Лисица

Напомним, что на днях вышло большое интервью Олега Винника изданию "РБК". В нем певец рассказал, как выехал из Украины после вторжения в 2022 году, а также стал на защиту русского языка.