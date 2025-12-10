Суицид или убийство? В деле о гибели сына космонавта Каденюка интересный поворот

Причину смерти установит экспертиза

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка. Тело 41-летнего Дмитрия Каденюка обнаружила утром 10 декабря его мать и вдова первого космонавта независимой Украины Вера Каденюк в его квартире на площади Леси Украинки в столице.

Эту информацию "Телеграфу" подтвердили собственные источники. Знакомые семьи рассказали, что тело Дмитрия лежало у входной двери. Тело было в крови и с порезами, в руке — нож. Никаких предсмертных записок не нашли, характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе. Полиция начала расследование по ч.1 ст.115 УК Украины — "Умышленное убийство", сообщает "РБК-Украина". Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

UPD. По состоянию на 15:30 по информации "РБК-Украина" полиция квалифицировала смерть сына Каденюка как самоубийство. Там сообщили, что на момент происшествия двери были закрыты и не имели следов взлома.

"Погибший в течение длительного времени страдал депрессивными расстройствами, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, а утром мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию", — сообщают правоохранители.

Изначально в полиции проинформировали, что о смерти 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями стало известно около 8 часов утра.

Работа полиции в квартире Каденюка

Дмитрий Каденюк получал угрозы — что известно

Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года от инфаркта в возрасте 67 лет. Через полгода после его смерти появился неизвестный семье мужчина, заявивший о своих правах на их 4-комнатную квартиру на Печерске.

Дмитрий Каденюк

Вдова Каденюка рассказывала, что в июле 2020 года на Дмитрия Каденюка напал неизвестный с ножом. Также они с сыном получали многочисленные угрозы, даже "откопать мужа на Байковом и разрушить его могилу".

Звонят и пишут неизвестные люди с разных номеров. Первая эсэмэска пришла в декабре в прошлом году с текстом: "Я вас всех убью". Сын написал заявление в полицию. Но никакой проверки не было, как и уголовного производства. Это все не прекращалось. А с середины марта вообще невыносимо стало – по 20 звонков в день. И каждый раз говорят, что нам не жить, продолжает. — Требуют, чтобы в Россию убирались, — рассказывала Вера Каденюк в 2020 году

Леонид Каденюк

Напомним, Леонид Каденюк — первый и единственный космонавт независимой Украины, о его жизни и карьерном пути сняли документальный фильм. Благодаря Каденюку в открытом космосе дважды прозвучал наш национальный гимн. На его памятник свои средства предоставил президент Украины Владимир Зеленский.