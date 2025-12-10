На Черниговщине полицейская машина сбила двух людей на переходе: погиб ребенок (видео 18+)

Патрульные ехали на вызов о ДТП

В городе Прилуки Черниговской области автомобиль патрульной полиции на пешеходном переходе сбил двух пешеходов. В результате женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Что нужно знать:

Экипаж полиции ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками

Полицейские попали в ДТП на автомобиле Mitsubishi Outlander

Расследованием происшествия будет заниматься ГБР

Соответствующая информация разнеслась по социальным сетям 10 декабря. В пабликах также публиковали видео момента происшествия.

Внимание! На видео присутствует сцена не для слабонервных.

В свою очередь в пресс-службе Национальной полиции Черниговской области прокомментировали смертельное ДТП. Там заявили, что наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь по вызову на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребёнком. Последний погиб от полученных травм.

"Руководство Нацполиции немедленно инициировало проведение служебного расследования. Полицейские отстранены от службы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследованием происшествия будет заниматься ГБР.

