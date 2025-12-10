В Сумах мужчина стрелял из окна в подростков, пятеро в больнице: детали, фото и видео

По словам местных, они регулярно шумели во дворе

В Сумах вечером во вторник, 9 декабря, мужчина из окон многоэтажки стрелял по подросткам из ружья. Шестеро несовершеннолетних ранены, пятеро из них — в больнице.

Что нужно знать:

Житель Сум вечером из окна стрелял в компанию подростков из ружья

По словам местных, они несколько месяцев мешали жителям шумными посиделками

Пятеро несовершеннолетних оказались в больнице, 60-летний подозреваемый задержан

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, самой младшей из пострадавших 13 лет. Угрозы жизни подростков нет.

Правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан. Далее – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку, - добавил он

В Сумах стреляли в подростков — что известно

Местный Telegram-канал SUMYLIKE TG со ссылкой на очевидцев инцидента среди своих подписчиков рассказал подробности. Пишут, что подростки с лета "кошмарили" жителей дома своими громкими посиделками. Канал опубликовал видео с места, снятое после стрельбы.

В прокуратуре Сумщины уточнили, что задержанному подозреваемому 60 лет. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье. Сумчанин был задержан по подозрению в покушении на убийство подростков. Пострадавшим несовершеннолетним от 13 до 16 лет.

Задержание подозреваемого

Как сообщал "Телеграф", в конце ноября в одном из крупнейших жилых массивов Лева — Сыхове, произошла стрельба во дворе школы. Инцидент произошел возле СОШ № 13, его первопричина – конфликт между двумя учащимися начальной школы.