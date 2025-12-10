В Сумах мужчина стрелял из окна в подростков, пятеро в больнице: детали, фото и видео
По словам местных, они регулярно шумели во дворе
В Сумах вечером во вторник, 9 декабря, мужчина из окон многоэтажки стрелял по подросткам из ружья. Шестеро несовершеннолетних ранены, пятеро из них — в больнице.
Что нужно знать:
- Житель Сум вечером из окна стрелял в компанию подростков из ружья
- По словам местных, они несколько месяцев мешали жителям шумными посиделками
- Пятеро несовершеннолетних оказались в больнице, 60-летний подозреваемый задержан
Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, самой младшей из пострадавших 13 лет. Угрозы жизни подростков нет.
Правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан. Далее – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку, - добавил он
В Сумах стреляли в подростков — что известно
Местный Telegram-канал SUMYLIKE TG со ссылкой на очевидцев инцидента среди своих подписчиков рассказал подробности. Пишут, что подростки с лета "кошмарили" жителей дома своими громкими посиделками. Канал опубликовал видео с места, снятое после стрельбы.
В прокуратуре Сумщины уточнили, что задержанному подозреваемому 60 лет. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье. Сумчанин был задержан по подозрению в покушении на убийство подростков. Пострадавшим несовершеннолетним от 13 до 16 лет.
