Посещение закончились трагедией: пьяный мужчина в Николаевской области жестоко зарубил пожилую женщину

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В одном из поселков Николаевской области мужчина зарубил топором 85-летнюю женщину. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины в одном из сел Куцурубской общины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области на странице в Фейсбуке. Женщину нашли соседи.

"Утром 5 декабря в полицию поступило сообщение о найденном теле 85-летней женщины с признаками насильственной смерти — погибшую нашли соседи. Медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате рубленных ран головы и туловища", — говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что накануне вечером к пенсионерке заявился 49-летний житель соседнего села. Муж был пьян, поэтому они поссорились. И гость схватил топор и несколько раз ударил старуху. Женщина скончалась на месте.

Полицейские изъяли оружие убийства и другие вещественные доказательства, подозреваемого задержали, ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина жестоко изнасиловал 88-летнюю бабушку. Известно, что она была не первой его жертвой.

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