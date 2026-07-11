"Поплыла кукуха": блогершу Корячку разнесли после дикого заявления о детях, рожденных кесаревым сечением

Блогерша-миллионница выдала новую теорию о детях

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Украинская блогерша Татьяна Коряк, более известная как Корячка, снова оказалась в центре громкого скандала. Инфлюэнсерша, за страницей которой следят более миллиона пользователей, шокировала аудиторию новыми псевдодуховными заявлениями. В этот раз она утверждает, что дети, рожденные путем кесарева сечения, якобы не имеют души.

Об этом Корячка заявила в новом видео, опубликованном в Instagram. Блогерша, которая регулярно делится своими размышлениями о "мироустройстве", сказала, что дети, рожденные с помощью кесарева сечения, являются "земными духами", при этом разграничив понятие духа и души.

По ее словам, "земные духи живут лишь раз на Земле и у них нет реинкарнации, потому что нет сознания, нет души".

Эти слова вызвали волну возмущения среди украинцев. В частности, в Telegram-канале "Инстамания" пользователи оставили десятки критических комментариев: "Мда… Поплыла кукуха", "У Корячки нет мозгов", "Йо*нулась в край. Ну вот честно", "А у тебя нет мозгов", "Пора лечить или выходить из этого образа", "Судя по ее словам, она, пожалуй, сама с помощью кесарева родилась", "Насколько больной человек просто!".

Это далеко не первый случай, когда высказывания блогерши вызывают общественный резонанс. В феврале 2026 года Корячка заявила, что среди всех президентов Украины ей больше всего нравился Виктор Янукович, объяснив это "отсутствием войн и долларом по 8". Еще в мае 2024 года она утверждала, что в отдельных харьковских гимназиях детям якобы "рассказывают, как готовиться к анальному сексу".

В сентябре 2023 года назвала полномасштабную войну "грязными играми политиков", заявив, что конфликт можно было бы разрешить переговорами, а сама она даже в случае, будь мужчиной, не взяла бы в руки оружие. Стоит отметить, что сама Татьяна Коряк родилась в Бахмуте. Город был оккупирован российскими войсками и практически полностью уничтожен в результате боевых действий.