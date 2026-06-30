Тяжелые травмы и ампутация. Появились новые подробности покушения на олигарха в Монако (обновлено)

В общей сложности пострадало якобы 5 человек

В результате взрыва в Монако возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева одной из пострадавших ампутировали ногу. По данным СМИ, якобы речь шла о жене бизнесмена. Позже выяснилось, что это была другая женщина.

Об этом пишет региональное издание Nice-Matin, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что пострадавший мужчина, вероятнее Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.

Обновлено: Официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, у дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранений, она физически находилась в другом месте. Из своих источников в правоохранительных органах Суспільному стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина.

Журналисты говорят, что во время отправки в карету скорой олигарх был в сознании. Больше всего пострадала якобы жена — женщина потеряла в результате взрыва нижнюю конечность. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу в Ницце, где провели ампутацию.

Дом, где покушались на Ермолаева

Третий пострадавших, по данным медиа, сын Ермолаевых, получил ранения. Его также доставили в больницу в Ницце. Молодого человека якобы отбросило взрывной волной, у него ожоги и ранения ноги — застрял болт от взрывного устройства.

Также два человека получили стресс, ведь были очевидцами взрыва. Одна из них – женщина, которая на фото с места происшествия одета как домработница. Она пыталась помочь пострадавшим. Второй — консьерж дома, ставшего свидетелем ранения женщины, которая получила тяжелые травмы ног.

Дом, где покушались на Ермолаева

Вадим Ермолаев

Что говорят в прокуратуре Монако о взрыве

В зале заседаний Верховного суда Государственного совета 30 июня генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сделал несколько заявлений о взрыве и покушении на Ермолаева.

"Это нападение нельзя классифицировать как террористическое ", — сказал он.

Тибо добавил, что жизни украинского олигарха больше ничего не угрожает. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему могли совершить покушение на Ермолаева в Монако.