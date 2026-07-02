Беглеца Влада Яму перепутали с мировой звездой порно (фото)

Известная радиоведущая поделилась курьезной историей

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Украинская радиоведущая и волонтер Юлия Карпова поделилась забавной историей, которая произошла во время ее поездки в дом престарелых. По словам женщины, один из мужчин, помогавший разгружать автомобиль, изрядно ее удивил.

Карпова обратила внимание на футболку волонтера с изображением известного мужчины и поинтересовалась, кто на ней изображен. В ответ услышала уверенное: "Да это с Владом Ямой". Впрочем, обладатель футболки ошибся. На самом деле на принте был не украинский хореограф, а известный американский порноактер Джонни Синс, которого ценители взрослых фильмов знают как "лысого из Браззерс" (Brazzers — популярная канадская студия порнофильмов).

"Приехала в подопечный дом престарелых. Один мужчина помогает разгружать авто. Спрашиваю: "Что за классная майка у вас?". Говорит: "Да это с Владом Ямой". Внимание, ВЛАД ЯМА 😂😂😂", — написала Карпова в threads, добавив смеющихся до слез смайлов.

К слову, в январе 2024 года Джонни Синс поддержал Украину, сфотографировавшись с украинской порноактрисой Юлией Сенюк (Джозефиной Джексон) в футболке с украинским трезубцем. В свою очередь Влад Яма после начала полномасштабного вторжения уехал в США, где делится кадрами своей беззаботной жизни за океаном.