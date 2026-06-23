Подросток жестоко убил родителей и маленького брата: в "Расследовании с Данилевичем" объяснил почему

Юноша нанес 28 ударов ножом отцу и 15 матери

Через 5 лет после резонансного убийства осужденный за тройное убийство Максим Сумин рассказал, что побудило его унести жизнь родителей и 8-летнего брата. По словам осужденного, все дело было в домашнем насилии.

Об этом он рассказал в первом интервью команде "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV. Напомним, что в апреле 2021 года 16-летний киевлянин убил дома отца, мать и 8-летнего брата.

"Я защищал мать, потому что отец постоянно поднимал на нее руки. В тот день ситуация стала критической. Мы начали драться и мать начала его защищать. Если бы она не вмешалась, то они с братом были бы живы. Эмоции взяли верх и я потерял контроль", — объяснил свои действия осужденный Максим Сумин.

Парень утверждает, что годами вся семья страдала от домашнего насилия. Отец до безумия ревновал мать, следил за каждым ее шагом и постоянно избивал. Синяки, крики, побег среди ночи — все это дети видели каждый день. За неделю до смерти она позвонила матери с просьбой немедленно приехать.

"Я увидела тогда, что у нее все лицо фиолетовое и глаза едва видны. Я просила ее уйти от него. Она говорила: мама, если я уйду — он меня найдет и убьет", — рассказывает бабушка Максима, Наталья Микитюк.

В апреле 2021 года Максим нанес отцу 28 ударов ножом. Мать бросилась защищать мужа и получила 15 ударов. Следующей жертвой стал 8-летний брат Максима. Суд приговорил Максима к 10 годам лишения свободы — минимальный срок за убийство двух и более человек. Через несколько лет он может выйти на свободу.

"Это полностью исключает аффект. Это умышленное убийство", — комментирует адвокат изучавший материалы дела адвокат Валерий Кострюков.

Максиму сейчас чуть больше двадцати лет. За хорошее поведение он может выйти досрочно, но его слова команде расследователей шокируют даже опытного психолога:

"Покаяние я не услышала. Мне даже кажется, он себя жертвой чувствует. Парень себя чувствует героем. Родители виноваты."

Максим прямо говорит — причиной преступления стала накопившаяся агрессия и беспомощность правоохранительных органов, которые неоднократно сообщали о домашнем насилии. Как конфликты в семье превратили ребенка в убийцу, смотрите в новом эпизоде.

Смотрите полное эксклюзивное расследование "По ту сторону подростка" с Андреем Данилевичем на SWEET.TV - истории, которые невозможно забыть.