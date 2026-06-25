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Самая красивая футболистка мира выходит замуж: жених - отнюдь не Роналду (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Алиша Леманн Новость обновлена 25 июня 2026, 14:48
Алиша Леманн. Фото instagram.com/alishalehmann7

Спортсменка — одна из главных звезд женского футбола

Швейцарская футболистка Алиша Леманн объявила о помолвке. Женихом нападающей английского "Лестер Сити" стал полупрофессиональный футболист Монтел Маккензи.

Что нужно знать

  • Леманн и Маккензи объявили о помолвке
  • Алиша — самая популярная футболистка мира
  • Монтел — футболист-аматор

О помолвке пара объявила на своих страницах в Instagram. Монтел сделал предложение девушке на пляже.

Навсегда и всегда!

Алиша Леманн

Алиша Леманн и Монтел Маккензи
Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн и Монтел Маккензи
Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн и Монтел Маккензи
Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн и Монтел Маккензи
Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн — самая популярная футболистка планеты, на нее подписано свыше 15 млн человек. В сети девушку часто называют самой красивой футболисткой мира. На ее счету победы в Серии А и Кубке Италии в составе "Ювентуса". Кроме того, она играла в финале Кубка Англии с "Вест Хэмом" и финале Евро U-17 — со сборной Швейцарии.

Алиша Леманн
Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн
Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн
Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн
Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн
Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Монтел Маккензи — английский телеведущий и полупрофессиональный футболист. В настоящее время играет на позиции правого защитника за клуб "Фолкстоун Инвикта" из Национальной лиги Юг (шестой дивизион в Англии, — ред.). Прославился благодаря участию в реалити-шоу знакомств Love Island.

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#Футбол