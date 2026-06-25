Самая красивая футболистка мира выходит замуж: жених - отнюдь не Роналду (фото)

Спортсменка — одна из главных звезд женского футбола

Швейцарская футболистка Алиша Леманн объявила о помолвке. Женихом нападающей английского "Лестер Сити" стал полупрофессиональный футболист Монтел Маккензи.

Что нужно знать

Леманн и Маккензи объявили о помолвке

Алиша — самая популярная футболистка мира

Монтел — футболист-аматор

О помолвке пара объявила на своих страницах в Instagram. Монтел сделал предложение девушке на пляже.

Навсегда и всегда! Алиша Леманн

Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн и Монтел Маккензи/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн — самая популярная футболистка планеты, на нее подписано свыше 15 млн человек. В сети девушку часто называют самой красивой футболисткой мира. На ее счету победы в Серии А и Кубке Италии в составе "Ювентуса". Кроме того, она играла в финале Кубка Англии с "Вест Хэмом" и финале Евро U-17 — со сборной Швейцарии.

Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Алиша Леманн/Фото: instagram.com/alishalehmann7

Монтел Маккензи — английский телеведущий и полупрофессиональный футболист. В настоящее время играет на позиции правого защитника за клуб "Фолкстоун Инвикта" из Национальной лиги Юг (шестой дивизион в Англии, — ред.). Прославился благодаря участию в реалити-шоу знакомств Love Island.

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