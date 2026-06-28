ЮАР - Канада: видео гола в 1/16 финала ЧМ-2026

Хозяева турнира начали плей-офф игрой против африканской команды

В воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу стартовала новая стадия плей-офф. Первыми открыли 1/16 финала сборные ЮАР и Канады.

Что нужно знать

ЮАР и Канада сыграли в Лос-Анджелесе

Победитель вышел на Нидерланды/Марокко

Обе сборные заняли вторые места на групповом этапе

"Телеграф" провел онлайн-трансляцию матча ЮАР — Канада. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Канады. Видео предоставлено Megogo.

Хроника матча ЮАР — Канада — 0:1

Матч окончен.

90+2' — Гол! Стивен Эуштакиу забивает!

85' — Апполлис нанес дальний удар — Крепо со второй попытки поймал мяч.

78' — Джонатан Дэвид нанес мощный удар с острого угла — Уильямс отбивает.

76' — Дэвид пальнул издали — рядом со штангой.

75' — Мбата угрожал воротам Канады — удар накрыт.

65' — Олувасейи не реализовал выход один в один — вратарь ЮАР делает сейв.

62' — Апполлис мощно пальнул издали — рядом со штангой.

53' — Ну очень скучный футбол демонстрируют команды. Результат — превыше всего.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

44' — Серия ударов у ворот ЮАР, отбились африканцы.

41' — Олувасейи угрожал воротам ЮАР со второго этажа — выше ворот.

34' — Олувасейи пробил из пределов штрафной — Уильямс на месте.

22' — Корнелиус пробил головой из убойной позиции — вратарь ЮАР на месте.

17' — Дэвид пробил с лету с близкой дистанции после подачи с углового — рядом со штангой.

6' — Первый удар в матче! Мокоэна пальнул издали — Крепо отбил перед собой, но канадский защитник был первым на мяче.

5' — Канадцы активнее начали игру, однако футболисты ЮАР пока действуют в обороне с мячом безошибочно.

Матч начался!

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

ЮАР: Ронвен Уильямс, Обри Модиба, Мбекезели Мбокази, Хулисо Мудау, Име Окон, Тебохо Мокоэна, Сфифело Ситхоул, Освин Апполлис, Релебохил Мофокенг, Тапело Масеко, Эвиденс Макгопа.

Канада: Максим Крепо, Алистер Джонстон, Дерек Корнелиус, Мойзе Бомбито, Ричи Ларея, Стивен Эуштакиу, Лиам Миллар, Натан Салиба, Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи, Тейджон Бьюкенен.

Игра ЮАР — Канада пройдет в Лос-Анджелесе (США) на одноименном стадионе. Отметим, африканская команда на групповом этапе Мундиаля добыла 4 очка. ЮАР победила Южную Кореею (1:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Мексике (0:2). Канадцы, в свою очередь, обыграли Катар (6:0), сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) и уступили Швейцарии (1:2).

В 1/8 финала победитель матча ЮАР — Канада сыграет против победителя игры Нидерланды — Марокко.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.