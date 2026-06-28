ЮАР - Канада: видео гола в 1/16 финала ЧМ-2026
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Хозяева турнира начали плей-офф игрой против африканской команды
В воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу стартовала новая стадия плей-офф. Первыми открыли 1/16 финала сборные ЮАР и Канады.
Что нужно знать
- ЮАР и Канада сыграли в Лос-Анджелесе
- Победитель вышел на Нидерланды/Марокко
- Обе сборные заняли вторые места на групповом этапе
"Телеграф" провел онлайн-трансляцию матча ЮАР — Канада. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Канады. Видео предоставлено Megogo.
Хроника матча ЮАР — Канада — 0:1
Матч окончен.
90+2' — Гол! Стивен Эуштакиу забивает!
85' — Апполлис нанес дальний удар — Крепо со второй попытки поймал мяч.
78' — Джонатан Дэвид нанес мощный удар с острого угла — Уильямс отбивает.
76' — Дэвид пальнул издали — рядом со штангой.
75' — Мбата угрожал воротам Канады — удар накрыт.
65' — Олувасейи не реализовал выход один в один — вратарь ЮАР делает сейв.
62' — Апполлис мощно пальнул издали — рядом со штангой.
53' — Ну очень скучный футбол демонстрируют команды. Результат — превыше всего.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
44' — Серия ударов у ворот ЮАР, отбились африканцы.
41' — Олувасейи угрожал воротам ЮАР со второго этажа — выше ворот.
34' — Олувасейи пробил из пределов штрафной — Уильямс на месте.
22' — Корнелиус пробил головой из убойной позиции — вратарь ЮАР на месте.
17' — Дэвид пробил с лету с близкой дистанции после подачи с углового — рядом со штангой.
6' — Первый удар в матче! Мокоэна пальнул издали — Крепо отбил перед собой, но канадский защитник был первым на мяче.
5' — Канадцы активнее начали игру, однако футболисты ЮАР пока действуют в обороне с мячом безошибочно.
Матч начался!
Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.
ЮАР: Ронвен Уильямс, Обри Модиба, Мбекезели Мбокази, Хулисо Мудау, Име Окон, Тебохо Мокоэна, Сфифело Ситхоул, Освин Апполлис, Релебохил Мофокенг, Тапело Масеко, Эвиденс Макгопа.
Канада: Максим Крепо, Алистер Джонстон, Дерек Корнелиус, Мойзе Бомбито, Ричи Ларея, Стивен Эуштакиу, Лиам Миллар, Натан Салиба, Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи, Тейджон Бьюкенен.
Игра ЮАР — Канада пройдет в Лос-Анджелесе (США) на одноименном стадионе. Отметим, африканская команда на групповом этапе Мундиаля добыла 4 очка. ЮАР победила Южную Кореею (1:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Мексике (0:2). Канадцы, в свою очередь, обыграли Катар (6:0), сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) и уступили Швейцарии (1:2).
В 1/8 финала победитель матча ЮАР — Канада сыграет против победителя игры Нидерланды — Марокко.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.