Прикрыл лишь пикантное место: муж MamaRika Среда продемонстрировал загар (фото)

Юморист показался без одежды

Украинский юморист, телеведущий и муж певицы MamaRika Сергей Середа решил продемонстрировать подписчикам последствия летнего отдыха без украшений. Правда, не обошлось без фирменного чувства юмора.

В своих Instagram Stories шоумен опубликовал откровенный кадр, на котором позирует практически обнаженным в гостиничном номере. Самые пикантные места он прикрыл текстом "Загар туриста", а сам с улыбкой демонстрировал результат солнечных ванн.

Судя по фотографии, отдых оказался настолько активным, что солнце не пожалело комика. Особенно заметной стала разница между загорелыми и светлыми участками тела, которую обычно и называют классическим "загаром туриста".

Сергей Среда. Фото: instagram.com/serega_sereda/

Сергей Середа давно известен своей любовью к самоиронии и умением посмеяться над собой. На этот раз объектом шутки стал свой внешний вид. И он еще раз доказал, что даже неудачный загар можно превратить в контент.

Напомним, что недавно MamaRika показала идеальную фигуру в микро-бикини. Певица засветила загорелые ножки и стальной пресс.

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