В своем доме жестоко избит первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника"

К нему с обыском пришли сотрудники СБУ

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Сегодня утром украинские правоохранители в очередной раз показали, почему в Украину не идут инвесторы и почему украинские компании не привлекают сотни миллионов евро инвестиций, как европейские или американские стартапы, сообщает "Украинская бронетехника" в своем официальном заявлении.

В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

Все это происходило в рамках абсолютно сфальсифицированного дела, направленного исключительно на организацию давления на крупнейшую частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса и подрыв обороноспособности Украины.

Первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника"

Первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника"

Так, в феврале 2026 года ГП "АОЗ" на основании первоочередной потребности Генерального штаба Украины была объявлена процедура закупки реактивных противотанковых гранат (одноразовые гранатометы) типа РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26 или их аналогов.

К указанной процедуре были представлены предложения около 20 различных поставщиков, среди которых было предложение и ООО "Украинская бронетехника".

Предложение ООО "Украинская бронетехника" содержало различные аналоги одноразовых гранатометов по выбору заказчика, в частности Bulspike-AT (противотанковый), Bulspike-TB (термобарический), РПГ-75М и RTG68mm. Каждый из которых фактически является аналогом РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, и до этого все эти типы гранатометов успешно поставлялись ООО "Украинская бронетехника" Силам безопасности и обороны тысячами без всяких рекламаций.

В целях обеспечения принципа экономии бюджетных средств ГП "АОЗ" дважды проводило запросы на снижение цен от потенциальных поставщиков, и ООО "Украинская бронетехника" оба раза после проведения соответствующих переговоров с заводами-изготовителями указанных гранатометов уменьшало свое ценовое предложение по каждому виду гранатометов.

По результатам рассмотрения ценовых предложений участников процедуры закупки, предложения "Украинской бронетехники" были признаны самыми дешевыми, и ГП "АОЗ" самостоятельно выбрало самый дешевый из предложенных гранатометов РПГ-75М производства чешской компании Zeveta ammunition, которая является производителем страны НАТО и поставляет эту продукцию десятками тысяч единиц по всему миру и Украине.

В рамках реализации заключенного контракта на поставку гранатометов в мае 2026 года "Украинская бронетехника" передала определенному ГП "АОЗ" грузополучателю, а в июне 2026 года в полном объеме выполнила свои контрактные обязательства и полностью поставила продукцию на определенный склад.

Следует отметить, что до сих пор эти гранатометы окончательно не приняты ГП "АОЗ", однако никаких рекламаций от заказчика получено не было.

В то же время сотрудниками СБУ фактически фальсифицируется информация о гранатометах и организуются "карманные" экспертизы, чтобы доказать якобы "бракованность" гранатометов.

Следователями абсолютно не учитывается факт того, что указанные гранатометы поставлялись непосредственно от завода-изготовителя, который вообще следователями не привлекается к решению вопроса оценки качества или состояния поставленных гранатометов.

Сотрудники СБУ решили использовать бандитские методы давления времен Януковича на крупнейшую оборонную компанию Украины, и при проведении обысков по сфальсифицированному делу нанесли телесные повреждения первому заместителю директора предприятия.

Данные действия сотрудников СБУ не только компрометируют саму Службу, но и наносят огромный урон обороноспособности нашего государства.

Требуем от Офиса генерального прокурора Украины в рамках прокурорского надзора проверить основания возбуждения данного дела и остановить противоправную деятельность сотрудников СБУ относительно физического давления на работников оборонного предприятия.