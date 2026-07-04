Люди ехали на отдых: в ДТП под Николаевом увеличилось количество погибших (фото и видео)

Известно о девяти погибших

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Утром в субботу, 4 июня, на трассе М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" произошло смертельное ДТП. Пассажирская маршрутка влетела в фуру, погибло много людей.

Обновлено. Число погибших в ДТП возросло до 12 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Травмированы шесть человек.

Как проинформировал мэр Николаева Александр Сенкевич, среди погибших — работники КП "Николаевэлектротранс". Они ехали на отдых вместе с семьями. 5 июля, в Николаеве объявлен траур.

В полиции сообщили новые подробности о трагедии. По данным свидетелей, авария могла произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, двигавшегося во встречном направлении в отношении микроавтобуса. Правоохранители разыскали водителя кроссовера, который, вероятно, спровоцировал автопроисшествие и скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что 45-летний водитель Nissan нарушил правила дорожного движения, выехав на "встречу", где двигалась маршрутка, чем спровоцировал аварию.

Об аварии сообщает полиция области. Авария произошла между селами Красное и Нечаяне с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Volvo. Предварительно, в результате аварии погибли девять человек, еще восемь получили травмы.

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Медики и спасатели оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Помощь людям на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Один из пассажиров. Фото: ГСЧС

Людям оказывают всю необходимую помощь. Фото: ГСЧС

Работа медиков и спасателей. Фото: ГСЧС

Фура, в которую влетел микроавтобус. Фото: Полиция Николаевской области

Маршрутку буквально смяло. Фото: Полиция Николаевской области

Трагедия произошла около 7:40. По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигавшийся со стороны Одессы в Николаев с пассажирами, по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части. Микроавтобус перевернулся и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

"На месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений, совершенных на транспорте следственного управления областного главка полиции. Инспекторы патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность для других участников", — отметили в полиции.

Как сообщал "Телеграф", 5 июня в Киеве произошла ужасная авария. Автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход, погибли четыре человека.