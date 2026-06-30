"Голосеевский маньяк" держал Киев в страхе. Как охотились на современного серийного убийцу — в "Расследовании с Андреем Данилевичем"

Мужчина убил не менее 17 человек

Дело серийного убийцы Тавакала Хамидова, известного как "Голосеевский маньяк", всколыхнуло не только Украину. В 2024 году после ареста он признался в 17 убийствах на территории 3 стран. В течение 6 лет его преступления оставались безнаказанными, а полиция не связывала их друг с другом, ведь мужчина нападал на случайных людей и постоянно менял место жительства.

Об этом говорится в новом эпизоде трукрайм-проекта "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV .

Последнее убийство – цветочницы Ольги Пинтелей 2 января 2024 – стало роковым для маньяка. Мужчина зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавцу более тридцати ударов ножом. Через несколько часов его задержали по горячим следам, и тогда мужчина неожиданно рассказал о серии жестоких убийств.

"Манияки нуждаются в рассказе о своих подвигах. У них несколько часов ступор, после чего их просто разрывает, им нужно рассказать, что они натворили, потому что они именно для этого это и делали", — объясняет действия серийного убийцы старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД Руслан Сушко.

В новом эпизоде впервые показаны эксклюзивные кадры следственных действий, где Хамидов подробно рассказывает о своих преступлениях. Убийца не раскаивается, наоборот – он хвастается совершенным и дает собственные объяснения своим действиям.

Похоже, что серийные убийцы – это пережиток нулевых, но дело Хамидова доказывает: зло не исчезло. Он был задержан только в январе 2024 года. За особую жестокость ему присудили пожизненное заключение. В новом эпизоде команда "Расследований с Андреем Данилевичем" раскрывает психологию маньяка, механизмы его преступлений и отвечают на вопрос: как ему удавалось втираться в доверие жертвам.

Новый эпизод "Расследование с Андреем Данилевичем" – это не просто трукрайм, а глубокое погружение в природу зла, живущего рядом с нами. Эксклюзивные материалы следствия, интервью с экспертами и жуткие детали дела, которое завершилось пожизненным приговором.

Больше деталей о деле "Голосеевского маньяка" в полном выпуске "Расследований с Данилевичем" SWEET.TV.