Седокова обвинила мужа-самоубийцу в побоях: "В вас когда-то кидали ножи?"

Уроженка Киева сделала выпад в сторону третьего мужа

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Российская певица украинского происхождения, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2002-2004) Анна Седокова впервые объяснила причины расставания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен покончил с жизнью самоубийством после развода с певицей.

Что нужно знать

Седокова заявила о домашнем насилии со стороны Тиммы

Анна развелась с баскетболистом, который затем покончил с собой

Адвокат семьи спортсмена считает заявление Седоковой попыткой повлиять на суд

На своей странице в Instagram Анна внезапно разразилась обвинениями в адрес бывшего мужа. По ее словам, он ее сильно избивал. К слову, страница Седоковой в Instagram недоступна для просмотра из Украины.

Я ушла от него потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он тысячу раз просил прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, каждый раз, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека который меня бил. Анна Седокова

Кроме того, она показала фото Яниса, спящего с ножом в руке. По ее словам, он метал в нее ножи и попал в стену.

Анна Седокова слила в сеть фото бывшего мужа с ножом

Анна Седокова показала последствия ножевой атаки Яниса Тиммы на нее

Это дырки от ножа. В вас когда-то кидали ножи? Пожалуйста. Я прошу вас. Я очень пытаюсь жить дальше. Я очень стараюсь. Мне очень-очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше. Анна Седокова

В качестве доказательства домашнего насилия Анна также опубликовала переписку баскетболиста с ней. В сообщении Янис жалеет, что напал на жену.

Да, признаюсь, в какой-то момент я был очень жесток. У меня случился срыв. Дома произошел скандал: мы бросались словами, обидами и всем, чем только могли. Я затащил Аню под холодный душ, чтобы она пришла в себя. И, честно, положа руку на сердце, это было единственное, чего я тогда хотел — чтобы она успокоилась и мы смогли нормально поговорить. Потом, уходя, я "сильно" стукнул дверями ее и она упала. После этого моя жизнь начала рушится, потому что я понял насколько я и был агрессивен и не мог себя контролировать. Сообщение Яниса Тиммы

Напомним, Янис покончил с собой в декабре 2024 года после официального развода с Седоковой. На похороны бывшего мужа, которые состоялись в Риге (Латвия), Анна не приехала.

На данный момент в Москве продолжаются судебные заседания по разделу имущества между Седоковой и родственниками погибшего Тиммы. Адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова считает, что публикации информации о домашнем насилии может "прогревать" общественное мнение в связи с продолжающимися судебными разбирательствами.

Напомним, Седокова стала "черной вдовой". Уже двое из трех ее бывших мужей покинули этот свет. В августе 2014 года не стало Валентина Белькевича, известного футболиста киевского "Динамо". Анна Седокова и Валентин Белькевич женились в 2004 году, а через 2 года их брак распался. У пары осталась дочь Алина (2004 год рождения).

Также у Седоковой есть дочь Моника (2011) от второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским и внебрачный сын Гектор (2017) от бизнесмена Артема Комарова.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Седокова объявила, что взяла творческую паузу и переехала жить в США. Однако впоследствии певица вернулась в Россию и продолжила там строить карьеру, умалчивая о войне. После критики она сделала заявление, но осуждать РФ за агрессию не стала.