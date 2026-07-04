Горячая "Крестная мама": как выглядит суперфанатка Парагвая на ЧМ-2026 (фото)
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Девушка стала одним из "талисманов" сборной на ЧМ-2026
Сборной Парагвая предстоит сыграть с Францией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026. Поддержит команду суперфанатка "Красно-белых" Марисоль Ольмедо.
Что нужно знать
- Парагвай вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
- У сборной этой страны есть суперфанатка
- Марисоль также более за ФК "Гуарани"
Марисоль прославилась на весь мир во время Мундиаля-2026 благодаря своим откровенным нарядам. Девушка посетила несколько матчей сборной Парагвая на ЧМ-2026, а также зажигала в фан-зонах уже у себя на родине, сообщает "Телеграф".
Фото и видео Ольмедо, поддерживающую Парагвай, набрали сотни тысяч лайков в Instagram. Девушка, которая обладает пышными формами, надевала на матчи яркие костюмы в цветах флага Парагвая.
Справка: Марисоль Ольмедо — парагвайская фотомодель, блогер и предприниматель. Известна как "Крестная мать" парагвайского футбольного клуба "Гуарани". Девушка даже прихватила флаг любимого клуба на ЧМ-2026.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.