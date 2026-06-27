"Вот это кокосики": жена Реброва похвасталась фигурой в бикини (фото)

Мать троих детей поразила идеальной фигурой

Анна Реброва, жена бывшего футболиста и главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, поделилась снимками с отдыха. Женщина засветила на снимке младшего сына.

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Женщина засветила на снимках младшего сына

Реброва отдыхает с семьей в Греции. На фото она позирует в крохотном бикини, а в руках держит малыша, которого нежно назвала "кокосиком" в комментариях под публикацией.

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва с младшим сыном/Фото: instagram.com/annarebrova31

В сети восхитились фигурой 37-летней матери троих детей. Один из пользователей пошутил: "Какие красивые кокосики", намекая на пышные формы Анны.

Отметим, Реброва активно ведет Instagram-блог, где публикует кадры из семейной жизни, фотографии из путешествий и просто эстетичные снимки. Она также принимает участие в благотворительных проектах: поддерживает волонтерские сборы и различные социальные инициативы. Также супруга Реброва вела собственный YouTube-канал, в рамках которого брала интервью у спортсменов и их жен.

Анна — вторая жена Реброва. Пара узаконила отношения в 2016 году. В том же году она родила сына Александра, а через два года — сына Никиту. В ноябре 2025 года Анна родила еще одного мальчика.

Семья Ребровых/Фото: instagram.com/annarebrova31

Напомним, Ребров оскандалился в 2026 году. В конце апреля он покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Кроме того, именно он дал огромные деньги на залог за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.