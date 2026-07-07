Более 120 женщин заявляют о многолетнем преследовании: дело серийного сталкера в Киеве на SWEET.TV

Вышел новый эпизод проекта "Расследование с Андреем Данилевичем"

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На платформе SWEET.TV вышел новый эпизод проекта "Расследование с Андреем Данилевичем", посвященный делу серийного сталкера в Киеве. По свидетельству пострадавших, мужчина годами преследует молодых женщин и устраивает цифровой террор. Команде проекта удалось пообщаться с потерпевшими.

"Он писал мне на все мои соцсети, пытался сломать мои банки, наслал на меня спам-звонки. Писал мне с десятков номеров телефонов очень позорные вещи. С помощью ИИ сделал видео, где я якобы рассказываю что предоставляю секс-услуги, зарегистрировал в группе секс-знакомств", — рассказывает Александра Шевчук, одна из пострадавших от сталкера.

Скриншот поста в соцсети Threads

Одна из пострадавших рассказала о сталкере в соцсети Threads. Там ее пост прокомментировали более сотни девушек, которых терроризирует, вероятно, тот же самый мужчина.

Скриншот поста в соцсети Threads

По словам пострадавших, сценарий почти всегда был одинаковым. Молодой человек знакомился с девушками возле университетов или школ и просил оставить номер телефона. Потом неожиданно появлялся в день рождения, поздравлял ее и демонстрировал, что знает о ней значительный объем персональной информации. Если девушка отказывалась поддерживать общение или блокировала его, то начинался террор.

Скриншот сообщения от Виктора

"Когда он в очередной раз позвонил мне, я разозлилась и сказала, что он никогда мне не звонил. На что он мне ответил, если я не разблокирую его аккаунт, его друзья будут звонить мне днем и ночью. После того мне начало поступать очень много звонков, и я не могла с этим ничего сделать", — делится другая пострадавшая, Мария, которую сталкер не оставил в покое даже тогда, когда девушка переехала за границу.

Скриншот сообщения от Виктора

Пострадавшие утверждают, что мужчина не скрывается и даже оставляет комментарии под их постами в социальных сетях, пытаясь публично доказать, что только знакомился с ними и не совершал ничего противозаконного. В Украине действительно нет уголовной или административной ответственности за подобное психологическое насилие и преследование. Однако команде проекта удалось привлечь адвоката, представляющего в деле интересы потерпевших от преследования женщин.

Скриншот сообщения от Виктора

"Закон предусматривает, что в случае распространения ложной информации и компрометации деловой репутации человек может обратиться в суд относительно публичного опровержения данной информации с его стороны и компенсации морального вреда. Но эта история имеет потенциал стать прецедентом для того, чтобы пересмотреть именно Законодательный кодекс, возможно, психиатрический кодекс для того, чтобы в таких случаях полиция вмешивалась", комментирует адвокат Сергей Старенький.

В новом выпуске команда "Расследований с Андреем Данилевичем" попытается связаться с самим сталкером, чтобы узнать, почему он преследует девушек. Подробный анализ дела, происходящего прямо сейчас, эксклюзивно на SWEET.TV.