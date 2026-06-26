Труп пролежал в квартире 18 лет: как мать и сестра жили с мумифицированным телом

Мама девушки все время утверждала, что ее дочь жива

В городе Константиновка Донецкой области полиция обнаружила мумифицированное тело 22-летней Дарины, которое пролежало в доме практически 18 лет. Все єто время рядом с трупом жила мать девушки и на протяжении нескольких лет ее младшая сестра Зарина.

Страшную находку правоохранителям удалось обнаружить благодаря как раз таки сестре Дарины. Девушка умерла, когда Зарине было 12 лет и следующие семь лет она прожила рядом с телом родственницы. Мать при этом считала, что ее дочь жива. Об этом говорится в материале Hromadske.

Долгие годы Зарина не раскрывала семейную тайну — ни в школе, ни даже родственникам. Когда ей было 19 лет она покинула родной дом и тогда впервые смогла рассказать, что происходит за его стенами.

Зарина в детстве. Фото: Hromadske

Как жила семья и какой была мама

Зарина поделилась воспоминаниями из своей жизни.

"Наша семья всегда была бедна. Мама [Оля] перестала работать, когда мне было пять. Мы росли без пап. Мы с сестрой рождены вне брака от разных родителей. Я никогда не видела своего отца. Имя и фамилию знаю, но на этом все. Он не из Украины. Мы жили на помощь матери-одиночки, еще была какая-то субсидия. Несмотря на то, что мама не работала и была дома, моим развитием занималась сестра. Благодаря ей я сначала хорошо училась. Когда мне было 8 лет, у моей мамы умер отец. Она его очень любила. После этого она стала меняться. До этого мама хоть немного общалась с людьми, имела какие знакомства. Но в целом к ​​миру относилась с недоверием. У мамы в семье было еще три сестры. Там были любимицы, а кого-то считали не очень, постоянно что-то делили. Но это не слишком удивительно, думаю, во многих семьях такое бывает", — делится воспоминаниями Зарина.

Однако больше она запомнила мать уже в измененном состоянии. По словам девушки, Ольга заклеивала окна бумагой, спала с топорами под подушкой. Тогда она говорила, что видит что-то и слышит голоса.

"Я этого не видела и не слышала. И было очень странно, что я чувствую одно, а мама совсем другое. Она сажала нас с сестрой и постоянно рассказывала какие-нибудь истории. Я тогда думала, что это правильно. Началось с того, что она говорила, будто ее семья — не ее, что ее подбросили, что у нее богатые родственники. Я была ребенком, у меня не было жизненного опыта, чтобы это оценить. Никто из ее семьи не воспринимал это серьезно, хотя она им прямо говорила: "Вы не моя семья". И никакой реакции. Тогда она еще общалась со своей матерью и сестрами. Те иногда говорили: "Оля, что ты чудишь?", — отметила Зарина.

При этом в школе девушку избивали, потому ей буквально некому было рассказать, что творится за закрытой дверью ее дома.

При этом мать Зарины была против любого общения. До 19 лет она водила Зарину за руку и постоянно повторяла, что ту могут украсть.

Дарина. Фото: Hromadske

В кровати с мертвым человеком

Из рассказал девушки, погибшая Дарина получала стипендию и приносила ее домой, поскольку у семьи совершенно не было денег. Иногда не было денег на еду, а их мать весила до 40 кг.

Примерно в тот период, по воспоминаниям девушки, у ее сестры начались проблемы со здоровьем. У нее был сильный псориаз (кожное заболевание) и какие-то приступы – возможно, эпилепсия. Изначально их мать вызывала скорую, но затем перестала водить девушку к врачам.

"Во время приступов сестре казалось, что она умирает. Она могла орать. Меня это очень пугало. Ее тоже, потому что не понимала, что с ней происходит. Она продолжала ходить в училище, но и там у нее случались приступы. Из-за этого ее начали булить, друзей она там не имела. Потом она вообще перестала выходить из дома. После смерти ее никто не искал. Это произошло 19 декабря 2006 года. Моя сестра кричала весь день, а вечером она перестала… Мама сказала, что Дарина жива, что ее нужно уложить в постель и отогреть. Мы спали с мертвым человеком 4-5 дней в одной кровати", — говорит Зарина.

Дарина в детстве. Фото: Hromadske

Девушка заметила изменения на теле своей сестры и рассказала матери, а та просто перенесла Дарину на другую кровать.

"В течение месяца я видела, как тело разлагается. Мама говорила, что с Дариной все нормально. Мама запретила мне говорить об этом кому-нибудь. Пугала тем, что меня посадят в колонию и будут насиловать. Если кто-то из людей ее спрашивал, где Дарина, мама говорила, что сестра вышла замуж и уехала за границу. У меня не было мысли обратиться к кому-нибудь. Чувствовала, что я сама в маленькой комнате и больше никого нет в мире. Мир показал, что я никому не нужна", — делится сестра погибшей.

Однажды в квартиру пришла соседка вместе с полицейским и работниками ЖКХ, перекрывающими воду. Они выбили дверь и увидели мусор, но в комнату, где лежала Дарина, не входили.

"Посмотрели на меня и сказали: "О, еще одна больная растет… еще одна ку-ку". Перекрыли воду и ушли. Этот случай многое показывает. Потому что вошел представитель власти, увидел это все, посмеялся и ушел. Я была несовершеннолетней. Они должны сообщить соцслужбе, но никто ничего не сделал. Мама вообще не платила за коммунальные. Нам отключили свет, газ, воду. Также мама перестала мусор выносить из квартиры. Когда сломался туалет, мы опорожнялись в пакет, который она оставляла в квартире. Я не мылась. Я грязь счищала с себя. Мама меня не пускала на медосмотр в школе, пока я туда ходила", — добавила Зарина.

Спустя годы девушка сказала матери, что сестра не вернется. Но у Ольги в ответ случилась истерика и приступ агрессии. По сей день она верит, что Дарина жива.

Дарина. Фото: Hromadske

Сестра сама рассказала полиции и кремировала Дарину

После школы Зарина работала в теплице, а в 19 лет переехала в Киев, где вместо обещанной работы официанткой фактически оказалась в трудовом рабстве: жила при ресторане, работала за еду и почти полгода не могла уйти. Сбежать ей помогла знакомая.

Только спустя годы она смогла рассказать свою историю. Но первый психотерапевт не смог ее даже дослушать, а юрист лишь посоветовал забыть о прошлом. Только во время повторной терапии она получила поддержку и решилась обратиться в полицию.

"Спустя долгое время я решила рассказать психотерапевту эту историю. Она была первой, кто сказал: "Зарина, с этим нужно что-то делать". Она смотрела на это с точки зрения моего исцеления, потому что ни одна терапия не помогла бы, если бы я носила это внутри. Многие не верят, потому что это пугает. Но это вышло. Моя мама не была наркозависимой, не была классической алкоголичкой. И я выросла нормальной, хотя были миллионы шансов стать совсем другой. Если это произошло со мной, значит, это может повториться и с другими. Это больше о системе. Если бы соцслужбы пришли раньше — нас бы забрали, возможно, в детдом. Там тоже не лучшие условия, но моя сестра была бы жива. И сколько таких историй за закрытыми дверями… Мы жили на пятом этаже, соседи со всех сторон — и никому ничего не нужно было", — делится Зарина.

Зарина. Фото: Hromadske

Летом 2025 года она вместе с адвокатами обратилась в полицию. После этого правоохранители пришли в квартиру и обнаружили там мумифицированное тело сестры и открыли уголовное производство. В ноябре того же года 58-летней Ольге объявили подозрение в злостном невыполнении родительских обязанностей и надругательстве над телом умершей. Также женщина была направлена ​​на экспертизу для установления ее психического состояния.

Мать Зарины и Дарины

Девушка сама кремировала свою сестру, а ее мать, вероятно, даже об этом не знает. Экспертиза установила ненасильственную смерть. Но после 18 лет трудно точно определить причину.

"Что я чувствую к маме сейчас? Если думать, что он больной человек и ей нужна помощь, то мне ее жалко. Такое может произойти с кем угодно. Мы очутились в пространстве, где были невидимы. Но, с другой стороны, у меня очень много негативных эмоций. Сейчас я задалась целью построить нормальную, счастливую жизнь. Это моя обязанность перед собой сделать свою жизнь хорошей, потому что мне дан шанс выжить. Как-то так вышло. Я осталась нормальным человеком. И я хочу использовать это для чего-то хорошего, а не для того, чтобы дальше бороться с этим ужасом", — рассказывает сестра погибшей Дарьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Одесчине женщина хранила труп сына в своей квартире.