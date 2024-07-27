Достали тело мужчины с одного из водоемов Киева: детали трагического инцидента (фото)

Утопленника обнаружили на глубине 6 метров

В Киеве утонул мужчина в Русановском канале. Печальное событие произошло возле улицы Раисы Окипной в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщают Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. По словам спасателей, 26 июля в 18:27 к ним поступило сообщение, что в одном из водоемов утонул человек.

Чрезвычайники срочно выехали на место происшествия. Водолазы обнаружили утопленника в 70 метрах от берега и на глубине 6 метров.

"С помощью спасательного снаряжения тело мужчины было доставлено на берег и передано службе "102"", — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

Водолазы достали утопленника из Русановского канала

Призываем граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните на линию 101 или 112.

Напоминаем, на днях в Киевской области спасатели достали тело мужчины из озера. Трагическое событие произошло в селе Власовка Броварского района.

Спасатели активно искали утопленника в течение нескольких часов. Однако первый день поисков не дал результатов.

На следующий день сотрудники ГСЧС возобновили поиски с использованием специального оборудования и водолазов. Около 10 часов утра тело мужчины нашли.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом из пруда достали тело мужчины, которого не видели четыре дня. В последний раз погибшего видели его односельчане в сильном алкогольном опьянении.