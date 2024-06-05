Задушил товарища садовым шлангом: под Киевом расследовали дерзкое убийство (фото)

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Киевской области мужчина задушил садовым шлангом своего товарища. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении в убийстве.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Тело убитого с намотанным шлангом на шее нашли соседи, которые увидели его на земле у входа в дом и вызвали полицию.

Как выяснилось, у мужчин возник конфликт в доме. После чего они вышли во двор. Там злоумышленник нашел шланг для подачи воды и обмотал им шею 75-летнего товарища, после чего задушил его.

Подозреваемым оказался 56-летний сосед погибшего. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в организме обнаружили 2,49 промилле.

"Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте следы преступления. Оперативники направили все усилия на поиски убийцы и вышли на след 56-летнего фигуранта", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали и доставили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, по факту умышленного убийства сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — отмечают в полиции. .

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