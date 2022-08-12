В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на всемирного известного писателя: видео

Речь о британском писателе Салмане Рушди, который прогневил мусульман своей книгой

В пятницу, 12 августа, в Нью-Йорке (США) неизвестный мужчина набросился на известного британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Инцидент произошел накануне его выступления.

Как передает BBC, мужчина совершил нападение на Рушди в момент, когда он выходил на сцену, чтобы дать лекцию в одном из институтов Нью-Йорка. Неизвестный начал избивать писателя или просто руками, или ножом. Эта информация еще выясняется.

Некоторые источники сообщают, что Салман Рушди после нападения на него упал, но его обидчика удалось оперативно задержать. О намерениях злоумышленника пока нет никакой информации.

Нападавшего удалось сразу задержать

Тем временем Associated Press отметило, что на Рушди напали на сцене образовательного центра Chautauqua Institution в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. После того как медики оказали писателю помощь, он встал на ноги и вышел. А другие источники в это время утверждают, что он получил ранение в шею и был госпитализирован.

Стоит отметить, что Салман Рушди является автором романа об исламе под названием "Сатанинские стихи", вышедшем в 1988 году. Эта книга выложила жестокий протест в мусульманском мире за антиисламистские настроения. Тогда иранский аятолла (высший титул шиитского муджахида) Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти. За голову автора книги обещали 3 миллиона долларов, из-за чего писатель вынужден был скрываться.

Видео с места нападения на писателя Салмана Рушди

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском городе Майкоп силовики совершили нападение на мужчину из-за желтой шапки и синей куртки на его семилетнем сыне.