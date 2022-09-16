Популярные цветы, которые не стоит держать дома: меняют жизнь в худшую сторону
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Эти милые и красивые цветы может стать причиной проблем в вашем доме.
Комнатные растения — это не только красивое зеленое украшение дома, но и предмет, который несет в себе определенную энергетику, те самым наполняя дом позитивом или негативом. Мы уже писали про комнатные цветы, которые поглощают негатив и благотворно влияют на атмосферу в жилище, а теперь хотим рассказать об их противоположностях.
Как сообщает издание "Так просто", все эти красивые и достаточно популярные цветы не стоит выращивать в квартире, ведь они негативно влияют на атмосферу в доме, и даже могут навредить здоровью. Как и почему — читайте далее.
Какие цветы не стоит держать в доме
- Лилия — цветок, который нельзя хранить в спальне, если вы не хотите получить нарушения сна. Лилия ночью в больших количествах выделяет углекислый газ, который негативно влияет на состояние жильцов.
- Орхидея — очень популярный цветок, который также негативно влияет на качество сна. Его лучше хранить в комнате, где никто не спит. Идеальный вазон для кабинета, ведь растения пробуждает нервную систему, тем самым повышая работоспособность.
- Гортензия — очень красивое растение, которые выделяет пыльцу, что может навредить здоровью.
- Азалия — за пышной красотой этого цветка скрывается большая опасность. Листья и нектар растения содержат токсины, которые могут навредить.
- Примула — простой и неприхотливый цветок, который на самом деле достаточно коварен. Мелкие ворсинки на его листьях могут вызвать зуд, а запах может вызвать головокружение.
А вот такой комнатный цветок, как бамбук, наоборот привлекает в ваш дом богатство и гармонию. Подробнее о комнатном бамбуке ранее писал "Телеграф".
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