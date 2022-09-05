Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, которые нужно знать

В народе верят, что есть хлебобулочные изделия следует без спешки и желательно без лишних крошек.

Хлеб — это один из самых важных, и даже сакральных, продуктов. Про него есть множество различных примет и запретов, ведь эта выпечка еще издавна определяла достаток и благополучие семьи. К примеру, хлеб нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а также давать его взаймы. А сегодня мы хотим вам рассказать, почему хлеб не стоит ломать руками.

Различные приметы про переламывание хлеба существуют у многих народов, и считаются положительным действием, однако в украинской традиции — подобное действие под запретом, сообщает Ukr.Media. Более того, это даже считалось самым тяжелым грехом. Почему — читайте далее.

Почему нельзя ломать хлеб руками

В народе верили, что тот, кто ломает хлеб во время еды, так же ломает и свою судьбу.

Если отделять куски хлеба руками, то крошки рассыпятся на стол и пол так, что их будет проблемно собрать, чтобы скормить птицам или домашним животным. А бесцельно исчезнувший хлеб, и даже его маленькая доля притягивает в семью болезни и бедность.

Также, этими крошками, которые сыпятся при ломке хлеба вручную, может полакомиться любая нечисть, а ее присутствие также может серьезно навредить всем, кто живет в доме.

Также в народе верят, что тот, кто передает хлеб через порог, рискует вызвать бедность на всю семью.

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