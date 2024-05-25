Трое подростков чуть не погибли во время "развлечений" на железной дороге в Киевской области

Пострадавшие госпитализированы

В Белой Церкви во время опасных развлечений на железнодорожных путях травмировались трое подростков. Событие произошло на станции "Роток" 24 мая вечером.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Было привлечено пять спасателей и одна единица техники.

"В 20:36 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей человеку возле железнодорожной путевой станции "Роток" в городе Белая Церковь", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, во время прибытия на место вызова был найден несовершеннолетний парень без сознания у железнодорожного пути. Пострадавшему, 2007 года рождения, предоставили необходимую помощь и транспортировали к карете скорой помощи.

Отмечается, что в результате экстремальных развлечений парня отбросило на соседний путь, по которому ехал поезд. Также двое других подростков получили травмы разной степени тяжести.

Детей госпитализировали в Киевскую областную детскую больницу в городе Белая Церковь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре группа подростков жестоко избила ребенка.