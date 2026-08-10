Сестры-близняшки почти 20 лет были заложницами отца: ужасные подробности в "Расследовании с Данилевичем" на SWEET.TV

Сейчас девушкам по 37 лет, но они неспособны к самостоятельной жизни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Почти двадцать лет две сестры жили в закрытом доме, без друзей, школы, и без права даже выйти на улицу. В новом эпизоде " Расследование с Андреем Данилевичем " на SWEET.TV продолжение истории заложниц Инны и Лины Городищенко, которых отец изолировал от мира на 20 лет.

"Он нас закрывал на замок. На улицу вообще не пускал, даже шага не давал сделать. Мы даже из спальни не выходили — он закрывал нашу комнату, чтобы мы сидели внутри. У нас была маленькая форточка, и я иногда через нее вылезала. А когда он узнавал об этом, мог ударить меня по голове и снова замкнуть", — вспоминают сестры Городищенко.

Лина (слева) и Инна Городищенко с родителями в парке Лубнов (2015 год). Фото: Анна Лакиза

Мать сестер Лилия Припутень оставила детей отцу и сбежала из дома. Она говорит, муж избивал ее, унижал и забирал зарплату на протяжении многих лет. После особо жестокого избиения женщина не выдержала и решила убежать.

"На аборт я не согласилась — тогда он ударил меня впервые. Потом начал бить все чаще. С каждым днем все сильнее. Я терпела двадцать три года. В тот раз он очень сильно избил. Утром я положила спортивный костюм, несколько вещей и просто ушла. А куда мне было брать детей? Я оставила их. Я была уверена, что он их не тронет", — вспоминает Лилия Припутень, мать Инны и Лины.

Сегодня девушки, которым уже по 37 лет, неспособны к самостоятельной жизни. Без социализации, образования и друзей их развитие задержалось на уровне маленьких детей. До конца жизни им придется проходить реабилитацию и находиться на попечении.

"Куда смотрели местные люди, которые были рядом? Девочки вроде родились у всех на глазах, пошли в школу, а потом просто исчезли. Слава Богу, что они попали в реабилитационный центр. Но сегодня им нужна не только помощь государства, но и поддержка всех людей, живущих рядом", — говорит общественный деятель, журналистка Марина Кинах.

Однако ни один человек так и не понес ответственности за сломанные жизни сестер. Адвокат Виктория Истомина считает, что ответственность лежит не только на отце, но и на службе по делам детей.

"Если бы вовремя сработали соответствующие службы, эти девушки могли бы получить образование, научиться жить самостоятельно, работать и создать собственные семьи. Бездействие должностных лиц и отца разрушило жизнь двух замечательных женщин", — отмечает Виктория Истомина.

Сегодня Инна и Лина Городищенко постепенно учатся жить в мире, который когда-то был для них недосягаем. Они учатся бытовым навыкам и мечтают о собственном доме.

Как случилось, что две девушки почти двадцать лет оставались заложницами собственного отца, почему никто не смог остановить это раньше и почему ужасное преступление осталось безнаказанным?

Смотрите полное эксклюзивное расследование "Заложницы отца" с Андреем Данилевичем на SWEET.TV — истории, которые невозможно забыть.