Избил отца, задушил мать: житель Буковины жестоко расправился со спящими родителями

Тела супругов обнаружил сосед, который и обратился в правоохранительные органы

На Буковине, в селе Ветрянка Днестровского района, произошло жестокое двойное убийство ― 45-летний местный житель лишил жизни отца и мать. 68-летнему мужчине были нанесены травмы, несовместимые с жизнью, а 66-летняя женщина скончалась от асфиксии.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Черновицкой области. В ночь с 29 на 30 ноября тела убитых обнаружил их односельчанин.

"Для установления обстоятельств по указанному адресу немедленно выехало руководство и следственно-оперативная группа отделения № 1 (г. Сокиряны) Днестровского районного отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП и криминалисты", ― говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчина, убивший своих родителей, пытался покончить с собой. Но его попытка свести счеты с жизнью была безуспешной. Медики спасли его и оказали необходимую помощь. Сейчас нет никаких угроз для его жизни.

Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Ему придется пройти психиатрическую экспертизу. На данный момент никакой информации о мотивах нет.

Работа полицейских на месте преступления

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Ведется досудебное расследование, тела убитых направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

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