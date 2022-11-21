Зарубил топором и "спрятал" тело в своем доме: под Одессой мужчина убил соседа
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Конфликт двух соседей закончился убийством
В Одесской области, где ранее лишился жизни приехавший домой мужчина, произошло еще одно убийство: в городе Рени местный житель убил топором соседа и отправится в тюрьму на 7 лет.
Об этом местным СМИ рассказал руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара.
По его словам, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин ударил топором своего соседа, от чего тот скончался.
Очевидно, испугавшись наказания за содеянное, убийца пустился в бега, тело же убитого оставил в собственном доме.
Через некоторое время сестра убитого подала заявление об исчезновении брата.
Проводя розыскные мероприятия, правоохранители опросили местных жителей, а вскоре обнаружили и тело пропавшего – в доме соседа.
В результате рассмотрение дела в суде злоумышленник был признан виновным в совершении убийства, ему вынесено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в той же Одесской области мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.