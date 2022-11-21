Зарубил топором и "спрятал" тело в своем доме: под Одессой мужчина убил соседа

Конфликт двух соседей закончился убийством

В Одесской области, где ранее лишился жизни приехавший домой мужчина, произошло еще одно убийство: в городе Рени местный житель убил топором соседа и отправится в тюрьму на 7 лет.

Об этом местным СМИ рассказал руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара.

По его словам, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин ударил топором своего соседа, от чего тот скончался.

Очевидно, испугавшись наказания за содеянное, убийца пустился в бега, тело же убитого оставил в собственном доме.

Через некоторое время сестра убитого подала заявление об исчезновении брата.

Проводя розыскные мероприятия, правоохранители опросили местных жителей, а вскоре обнаружили и тело пропавшего – в доме соседа.

В результате рассмотрение дела в суде злоумышленник был признан виновным в совершении убийства, ему вынесено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в той же Одесской области мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.