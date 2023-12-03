Они будут нещастны: вот какими тремя именами нельзя называть девочек

Они выбирают несамостоятельных мужчин и часто бывают одинокими

Выбор имени для вашей новорожденной дочери требует особой тщательности, поскольку некоторые имена могут принести человеку несчастья, одиночество, несчастливые отношения или финансовые трудности.

Чтобы избежать возможных негативных последствий, "Телеграф" рассказывает о 3 именах для девочек, как самых неудачных. Если вы решите взять одно из этих имен для своей дочери, будьте готовы к тому, что ее судьба может оказаться непростой.

Александра

Женское вариант имени Александра, Саша, обладает мужественной энергией, что зачастую приводит к тому, что на хрупкие плечи представительниц этого имени возлагается множество обязанностей. Александры активно трудятся, обеспечивают семейный бюджет, предпочитая в партнерах мужчин, нуждающихся в поддержке и неспособных к самостоятельным поступкам.

Людмила

Имя Людмила, к сожалению, может принести несчастье своей обладательнице. В их жизни часто встречаются периоды разлуки с любимыми и утраты близких. Нередко такие женщины оказываются одинокими.

Тамара

Тамара проявляет себя как настоящая хозяйка. Она чрезмерно ревнива и стремится контролировать своего избранника. Недоверие к партнеру часто становится причиной разрывов. Трудно для Тамары обрести свое семейное счастье.

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Материал носит развлекательный характер. Вне зависимости от имени человек сам строит свою судьбу