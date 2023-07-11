Пройдите простой тест и узнайте, что вас ждет в профессиональной сфере

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Хорошая работа — понятие субъективное. Для одних работа — просто работа, заработок, для других — способ самореализации, раскрытии своих способностей, а для третьих — целый смысл жизни. Давайте попробуем узнать, что же вас ожидает в ближайшие месяцы в работе с помощью визуального теста по картинке.

Расслабьтесь, закройте глаза, подумайте о своей работе и задайте себе вопрос: "Что вас ждет в карьере?". После откройте глаза и не задумываясь выберите дну из карт изображенных ниже.

Посмотрите на эти карты и выберите одну, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

1 — Вас ждут деловые поездки, возможны связи с заграницей, выгодные партнёры издалека. Финансовые успехи через деловые связи. Для некоторых — удачная торговля. А также карты дали знак, что вы занимаетесь своим делом, имеете к нему способности и можете построить прекрасную карьеру.

2 — У вас хорошая работа или надёжный бизнес. Устойчивое стабильное положение, небольшой, но стабильный доход. В ближайшее время всё будет ровно и стабильно. У некоторых ожидаются успешные дела с недвижимостью.

3 — Вас ждёт прекрасное течение дел. Увеличение доходов. Спонсорство. Крайне благоприятные обстоятельства в карьере. Прочное положение. Наличие сильных и влиятельных партнёров. У кого-то даже появится щедрый покровитель.

4 — Будьте осторожны, возможно вы сделали неверный выбор или готовитесь принять наверное решение. Подсчитайте ещё раз все возможные ходы, проверьте сметы. В любом случае воздержитесь пока от каких-либо действий и от принятия решения в отношении работы или бизнеса.

5 — Вам необходимо глубоко изучить проблему и держать ухо востро, ведь в профессиональной сфере у вас всё строится на взаимных симпатиях и антипатиях, а не на логическом расчете. Некоторым нужно пройти обучение, чтобы не быть не компетентным, а кому-то продолжить обучение.

6 — Вы рискуете много потерять по не зависящим от вас причинам. Это могут быть неблагоприятные политические события в стране или проблемы, которые создадут вам компаньоны. Через какое-то время дела пойдут в гору. Вам поступит новая важная информация по телефону или в местной командировке. Всё скоро наладится.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.