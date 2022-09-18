Почему нельзя отдавать свои вещи бедным: благое дело может обернуться проблемами

От ненужных вещей нужно уметь правильно избавляться.

Не все хорошие дела приносят тому, кто их делает положительный результат. Да, возможно, вы будете довольны собой, что помогли тем, кто нуждается в помощи, но те проблемы, которые вас могут настигнут, поверьте, того не стоят. Не зря ведь народные приметы предупреждают, что есть вещи, которые нельзя отдавать даже самым близким, не то что уже незнакомым.

Чаще всего, перебирая шкаф и отлаживая маленькие, большие или ненужные вещи, некоторые просто выбрасывают их в мусор, кто-то использует как тряпки, чего делать категорически нельзя, или же отдают нуждающимся. И именно такой вариант и может принести много проблем, пишет meta.

Почему нельзя отдавать свою одежду бедным

Еще наши предки считали, что отдавая какую-либо свою вещь нуждающемуся, вместе с ней вы отдаете и свое благополучие, а взамен забираете болезни, несчастья и нищету того человека, которому помогаете. Эзотерики считают, что между человеком и одеждой, которую он носит, существует энергетическая связь. И когда она нарушается, это может отрицательно сказаться на вашем благополучии.

Как же отдать свои вещи и не навредить себе? Всю одежду обязательно постирайте, затем окропите святой водой и, зажег церковную свечу, прочитайте молитву над вещами. А в обувь, помимо стирки нужно положить немного соли.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.