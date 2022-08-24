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Почему в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки: приметы для привлечения богатства

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Почему в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки: приметы для привлечения богатства Новость обновлена 24 августа 2022, 11:07

В мире есть много народных примет о том, как привлечь деньги.

Верить в приметы или нет — это личное дело каждого, однако не стоит забывать, что писались они из наблюдений наших предков. Поэтому утверждать, что они "не работают" на 100% нельзя. А особенно, когда дело касается денег. Может лучше перестраховаться и как раз и проверить насколько приметы результативны?

Согласно одной из примет, деньги не стоит тратить именно в первый день после их получения, так как этим деньгам нужно закрепиться в твоем кошельке и доме, пишет издание "Так просто". Однако помимо этого суеверия, есть еще ряд важный "правил".

Народные приметы про деньги

  • В магазине не стоит отдавать и брать деньги из рук в руки, ведь вместе со средствами передается и энергетика.
  • Если хвастаться новыми вещами — деньги от вас уйдут.
  • Не стоит смотреть в глаза человеку, которому подаешь милостыню.
  • Следите, чтобы ваши карманы на одежде все были целыми, иначе через дырки деньги могут ускользнуть.
  • Зависть — плохое чувство, и также может привести к бедности. Поэтому никогда не осуждайте и не завидуйте тем, у кого денег больше.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения станут вам настоящими "зелеными друзьями" и будут притягивать в дом лишь позитив, успех и благополучие.

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#Деньги #Приметы #Народные приметы