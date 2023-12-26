Оттащил к обочине и скрылся: в Днепре произошло страшное ДТП, видео

Видео момента аварии зафиксировала камера видеонаблюдения

В Днепре во вторник, 26 декабря, на перекрестке проспекта Александра Поля и улицы Титова произошло ДТП. Водитель на Renault сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

После этого мужчина вышел из машины, оттащил потерпевшую до остановки, и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Информатор.

Видео момента аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. ДТП, судя по видео, случилось в 00:01. Женщина, стоя на обочине, ярко включила телефон, чтобы подсветить себя дорогу. Затем она стала переходить по "зебре". В этот момент ее сбила машина, ехавшая со стороны Макарова по Титову в направлении проспекта Богдана Хмельницкого.

После столкновения мужчина вышел из машины, оттащил потерпевшую до остановки. И после кратковременных раздумий уехать с места ДТП, оставив пострадавшую без помощи.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что водитель уже задержан полицией.

В результате ДТП, предварительно, женщина получила многочисленные ушибы тела, переломы руки и ноги.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вранці 26 грудня у Дніпровському районі біля селища Василівка сталася масштабна аварія.