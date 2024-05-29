На Киевщине мужчина под наркотиками и алкоголем насмерть сбил девочку-подростка

Мужчина до вступления приговора в законную силу будет находиться в следственном изоляторе

В Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП — водитель легкового автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девочку-подростка. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии, а мужчина был задержан.

Как оказалось, горе-водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подробности резонансной аварии рассказали в пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

Так, в октябре 2022 года в селе Сулимовка Бориспольского района Киевской области водитель легковушки совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины. Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, а мужчина скрылся с места смертельной аварии.

Злоумышленник отогнал машину в Черкасскую область, где бросил транспортное средство. Сам горе-водитель вернулся домой, однако его задержали уже на следующий день после аварии.

Водитель скрылся с места аварии

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было доказано, что он намеренно скрылся с места аварии и пытался "замести следы".

Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться в следственном изоляторе.

Смертельное ДТП произошло в селе Сулимовка на Киевщине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто в Киеве должен отвечать за автомобили на штрафплощадках. По словам столичного адвоката Ярослава Куца, именно Национальная полиция ответственна за каждый эвакуированный автомобиль.