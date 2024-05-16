Скрутили мужчину и залили маршрутку газом: в Одессе произошел новый скандал с людьми в военной форме (фото)

Военные проведут расследование

В четверг, 16 мая, в Одессе произошел очередной конфликт между гражданскими и людьми в военной форме. Видео инцидента опубликовала местная жительница.

Она сообщила, что люди в военной форме с применением силы вывели на улицу пассажира одной из маршруток. Кроме того, по ее словам, во время этого якобы был применен перечный баллончик.

Она также отметила, что один мужчина в военной форме якобы пытался помешать проводить ей съемку. Также она утверждает, что у нее якобы пытались забрать телефон и угрожали его разбить.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В свою очередь в Одесском областном ТЦК и СП уже прокомментировали инцидент. Там отметили, что из обнародованной видеозаписи "невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом".

В ТЦК также подчеркнули, что в настоящее время идет уточнение обстоятельств и участников ситуации. По данному факту начата служебная проверка.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна — любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о скандале вокруг избиения одесситки Антонины Токмаковой якобы работником ТЦК. Инцидент расследует не только полиция. К делу присоединилось Министерство обороны Украины.