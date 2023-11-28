Под Харьковом пьяный мужчина облил детей бензином и поджег: подробности (видео)

Мужчина может оказаться за решеткой на срок до 15 лет

В Харьковской области мужчина поджег подростков. Причины, по которым он это сделал, неизвестны. К счастью, дети остались живы.

Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Нападавший уже задержан.

Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района сегодня около 16:30. За столиком в магазине отдыхала компания из четверых девушек и парня. К ним подошел местный безработный, который злоупотреблял спиртным. Что именно произошло между ними неизвестно, но в секунду мужчина облил детей бензином из бутылки и поджег.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как вспыхивает огромное пламя. Дети были вынуждены прыгать через огонь, чтобы спастись.

"К счастью (дети — ред.) не пострадали. Чудом одежда не загорелась. Увезли детей в больницу для дополнительного осмотра", — сообщил Сергей Болвинов.

Самой младшей потерпевшей 11 лет, а самому старшему — 17 лет. Нападавший уже задержан, в момент поджога детей он был пьян. Его действия квалифицируют по ч.2, ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более человек, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих). Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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