Приревновал и размозжил голову кувалдой: под Краматорском встреча знакомых завершилась трагедией (фото)

В какой-то момент подозреваемому показалось, что гость уделяет слишком много внимания его жене.

В поселке Мирном, который входит в Константиновско-Краматорскую агломерацию, произошло убийство человека, не имеющее никакого отношения к боевым действиям.

О печальном случае рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Согласно информации правоохранителей, 24 апреля 2023 года житель Мирного во дворе собственного домовладения употреблял спиртные напитки вместе с женой и знакомым.

Во время застолья мужчине показалось, что гость слишком много внимания уделяет его жене. Приревновав к нему супругу, опьяневший хозяин устроил ссору, а когда не хватило слов – нанес гостю удар кулаком по голове. Затем принес из сарая кувалду и ударил ею потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Увидев, что гость не подает признаков жизни, жена ревнивца вызвала скорую и правоохранителей.

"При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — сообщили в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось об убийстве, которое произошло в столичном регионе: на случайного прохожего напал местный житель, который нанес ему 18 ударов отверткой и ножом.