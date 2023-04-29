Приревновал и размозжил голову кувалдой: под Краматорском встреча знакомых завершилась трагедией (фото)
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В какой-то момент подозреваемому показалось, что гость уделяет слишком много внимания его жене.
В поселке Мирном, который входит в Константиновско-Краматорскую агломерацию, произошло убийство человека, не имеющее никакого отношения к боевым действиям.
О печальном случае рассказали в Донецкой областной прокуратуре.
Согласно информации правоохранителей, 24 апреля 2023 года житель Мирного во дворе собственного домовладения употреблял спиртные напитки вместе с женой и знакомым.
Во время застолья мужчине показалось, что гость слишком много внимания уделяет его жене. Приревновав к нему супругу, опьяневший хозяин устроил ссору, а когда не хватило слов – нанес гостю удар кулаком по голове. Затем принес из сарая кувалду и ударил ею потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.
Увидев, что гость не подает признаков жизни, жена ревнивца вызвала скорую и правоохранителей.
"При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — сообщили в правоохранительном ведомстве.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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